‘Sweet Home’, in arrivo il webcomic coreano che ha ispirato la serie Netflix

Dal 20 luglio per Star Comics arriva 'Sweet Home', manhwa firmato da Carnby Kim e Youngchan Hwang che ha ispirato la serie Netflix.

Dopo l’esplosivo successo dei webcomic coreani Solo Leveling e Tower of God, è finalmente in arrivo anche Sweet Home. Sweet Home è un manhwa horror apocalittico firmato da Carnby Kim e Youngchan Hwang da cui è tratta la serie di successo targata Netflix Original. Una storia al cardiopalma, indicata sicuramente per chi ama il genere horror, ma anche per coloro che sono in cerca di un racconto dai risvolti insospettabilmente profondi, che getta luce sul percorso che ha portato i personaggi a diventare ciò che sono.

Cha Hyeonsu è un diciottenne tormentato che perde tutta la sua famiglia a causa di un terribile incidente. Rimasto solo e con poco denaro in tasca, è costretto a lasciare la propria casa per trasferirsi in un appartamento all’interno di uno squallido condominio. Senza più sogni o aspettative per il futuro, Cha pianifica di togliersi la vita, ma non immagina nemmeno cosa sta per succedere da lì a poco. Una spaventosa e misteriosa malattia inizia a diffondersi e a trasformare le persone in esseri mostruosi e affamati. Ma cosa sta accadendo veramente? L’umanità corre davvero il rischio di estinguersi?

Sweet Home è tuttavia molto più di un semplice horror. Ogni pagina trasuda mistero e svela nuovi colpi di scena, senza tralasciare scene truculente cariche di pathos. A completare e arricchire il tutto, una forte carica emotiva, che emerge dal racconto e dai disegni dei due autori. I personaggi che popolano la storia, ognuno con una personalità unica e complessa, si evolvono in maniera inaspettata man mano che la storia avanza, dando vita a un ricco e interessante cast. Lo stesso protagonista, da disilluso e represso, si trasforma pian piano nell’eroe della storia, che oltre a combattere contro creature spaventose, affronta ogni giorno una battaglia interna contro se stesso e i suoi mostri interiori.

Il primo dei 12 volumi – in formato 15×21 cm e interamente a colori – che compongono questa incredibile storia, sarà disponibile dal 20 luglio. Il fenomeno di mostrizzazione degli umani sta per iniziare. Chi riuscirà a vincere questo terribile gioco di sopravvivenza?

Carnby Kim è un autore coreano. Tra le sue opere City of Dead Sorcerer (2011), Bastardo (2014), Sweet Home (2017), Pigpen (2019), Shotgun Boy (2021). Youngchan Hwang è un fumettista coreano. Tra le sue opere Bastardo (2014) e Sweet Home (2017).