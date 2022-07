Melanie C, a settembre la prima autobiografia della Sporty Spice

Annunciato sui social, esce a settembre ‘Who I Am: My Story’, autobiografia della ex SPice Girl Melanie C. Le parole dell’artista.

L’annuncio arriva via social, dove l’artista ha ufficializzato la pubblicazione della sua prima autobiografia. Melanie C, la Sporty Spice delle mai dimenticare Spice Girls, ha deciso di pubblicare Who I Am: My Story, per ora solo in edizione inglese. In uscita per il mercato britannico il prossimo 15 settembre (edizioni Welbeck), sarà poi disponibile dal 27 settembre anche negli USA (edizioni Grand Central). In attesa di scoprire se il volume verrà tradotto e pubblicato anche in Italia, il lavoro già si preannuncia corposo dal momento che la versione cartacea preordinabile via Amazon parla di 320 pagine.

Ad accompagnare il post di annuncio su Instagram con la copertina, Melanie C scrive: “Mi è stato necessario un tempo incredibilmente lungo prima di essere pronta a raccontare la mia storia. Finalmente lo sono e c’è tanto da raccontare! Who I Am: MyStory, un’autobiografia (sì, avete letto bene!) è quasi realtà”. “Gli ultimi anni mi hanno dato modo di riflettere sull’incredibile carriera che ho avuto e sugli enormi ostacoli che sono riuscita a superare”, scrive ancora Mel C.

“E mi è piaciuto tornare indietro [nel tempo], ricordando a me stessa il meraviglioso viaggio della mia vita finora. Sono così sollevata ed entusiasta di poter condividere le mie esperienze con tutti voi”. In un altro post, poi, la cantante spiega: “A tutti i miei fan statunitensi, ecco cosa vedrete nei vostri negozi! Un nome leggermente diverso (The Sporty One, ndr) ma lo stesso sguardo interiore sulla mia vita che spero vi piacerà”.

La quarta di copertina

Per la prima volta, dunque, Melanie C mette nero su bianco il suo percorso di vita e musica e così si legge nella quarta di copertina riportata su Amazon. “Non ho mai raccontato la mia storia prima perché non ero pronta. Ora, finalmente, lo sono. Venticinque anni fa, con le Spice Girls – girl band nata dopo aver risposto a un annuncio sul giornale – pubblicavano il loro primo singolo. Wannabe è diventato un successo e da quel momento la mia vita è cambiata per sempre”.

“Da un momento all’altro sono entrata a far parte di uno dei più grandi gruppi musicali della storia”, prosegue, “pubblicando hit dopo hit, esibendomi con i nostri meravigliosi fan. E diffondendo il messaggio di Girl Power nel mondo. Era tutto quello che avevo sognato crescendo e ho vissuto momenti incredibili... I BRIT, il film, tour mondiali in luoghi iconici come il Madison Square Garden, l’O2, lo stadio di Wembley e le Olimpiadi di Londra 2012”.

“Quando sei una donna, però, quel potere può essere facilmente portato via da coloro che ti circondano”, riflette quindi Melanie C. “Per pressione, stanchezza, vergogna, bullismo o quella sensazione costante di non essere abbastanza. Sono stata Sporty Spice, Mel C, Melanie C o semplicemente la ‘vecchia’ Melanie Chisholm, ma quello che leggerete nelle pagine di questo libro è chi sono veramente e come ho fatto pace con questo dopo tanti anni. Ho amato ricordare e mettere tutto sulla pagina e, sebbene rievocare alcuni dei miei momenti più bui sia stato difficile, spero che questo libro possa ispirare e dare coraggio oltre che divertire e far sorridere”.

