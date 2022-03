Festa del papà: i regali per una giornata all’insegna dello sport (con Club Med)

Club Med offre location eccezionali e soprattutto ricche di sport: regali perfetti per i papà più atletici.

Il 19 marzo in Italia si celebra la Festa del Papà, che sia di sangue o di cuore: quale migliore occasione per regalargli una giornata da dedicare ai suoi sport preferiti in location uniche in Italia e fuori?

Padel Mania

Nato, per caso, in Messico negli anni ’70, a oggi ha conquistato più di 12 milioni di giocatori in tutto il mondo, tanto da parlare di vera e propria Padel Mania. Una giornata alle prese con uno degli sport di racchetta più diffusi in assoluto è il regalo ideale per i papà più atletici e sempre attenti alle nuove mode, pronti a trascorrere il 19 marzo incrociando le racchette da padel sul campo insieme ai figli.

Il Club Med Magna Marbella, in Andalusia, mette a disposizione dei suoi ospiti corsi di gruppo per tutti i livelli, a partire dai 6 anni di età. Per prepararsi a sfidare il proprio papà in uno dei 6 campi immersi nel verde della Sierra Blanca. Nuova apertura dal 14 maggio.

Il trapezio volante

Quando il papà è uno spericolato amante delle arti circensi, il Trapezio Volante è l’experience che fa per lui. Il Resort Club Med di Kani, meravigliosa isola nell’arcipelago delle Maldive, mette a disposizione dei suoi ospiti più temerari (a partire dai 4 anni) una squadra di G.O. esperti di arti circensi, pronti a svelare tutti i segreti del volo.

Vela e Stand Up Paddle

I papà amanti della vela e dello Stand Up Paddle sono più che pronti ad aspettare per concedersi una giornata padri-figli immersi nella tranquillità assoluta. Al Club Med Cefalù tutti gli aspiranti lupi di mare – e non solo – trovano la loro dimensione ideale. Una punta di blu che appartiene solo al Mar Mediterraneo, circondati dai panorami mozzafiato della baia di Cefalù e con esperti di snorkeling, scuba diving, kitesurf, kayak e moltissime altre attività (anche sulla terraferma) a disposizione.

E per concludere la giornata, alcune delle più famose delizie siciliane al ristorante Palazzo, storico palazzo del XVIII secolo convertito a ristorante all’interno del Resort. L’età minima per l’accesso al Resort di Cefalù è 8 anni. L’età minima per le lezioni di vela e di stand up paddle è 11 anni. Apertura dal 3 aprile.

Sci

Una giornata sulle orme di Annibale, con gli sci, nella zona che l’ha visto attraversare le Alpi in sella a un elefante, è l’experience ideale da condividere con il papà amante degli SCI.

Arroccato a 1900 metri sul livello del mare, il resort ski-in/ski-out Club Med La Roserie guarda verso sud per una vista mozzafiato su tutta la valle della Tarentaise e le sue discese innevate pronte ad accogliere gare di velocità e numerosi corsi con sportivi professionisti per tutti i livelli e tutte le età.

Golf

Per i papà pronti a immergersi in un momento di calma, concentrazione e relax, una giornata sui campi da golf è quello che ci vuole.

Tra palline, mazze, tee e green, che sia su un campo da 18 buche o su uno più ristretto e colorato come quello da mini golf, il posto giusto è il resort Club Med Da Balaia in Portogallo, dove il golf è di casa sia per i veri esperti che per gli amatori. Iniziare la giornata con una speciale lezione di stretching sulla famosa scogliera di Algarve e continuarla con una delle lezioni supervisionate da un professionista PGA o uno dei servizi esclusivi e completamente personalizzati e personalizzabili grazie al Concierge Golf dedicato.

Non solo sport: se l’idea è quella di trascorrere una giornata insieme al proprio papà lontani da smartphone e tablet, all’insegna di giochi, laboratori, feste e momenti di caccia al tesoro, la scelta migliore è il programma Amazing Family, disponibile, tra gli altri, nei Resort di Seychelles, Michès Playa Esmeralda, La Pointe Aux Canonniers, La Caravelle, Marrakech La Palmeraie e Punta Cana.