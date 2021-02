Achille Lauro, esce il singolo ‘Solo noi’: il testo della canzone

È uscito venerdì 12 febbraio ‘Solo noi’, il nuovo singolo di Achille Lauro annunciato come presenza fissa a Sanremo 2021. Ecco testo e audio della canzone.

Dopo il side project che ha catapultato sulle piste da ballo degli Anni Venti di un secolo fa, Achille Lauro torna con il brano Solo noi. Il singolo, disponibile dal 19 febbraio, arriva a pochi giorni dal ritorno dell’artista sul palco del teatro Ariston in occasione della kermesse di Rai1. Coinvolto in tutte le cinque serate del Festival, Lauro porta altrettanti quadri tra musica e iconografia in un Sanremo di certo diverso dal solito.

Ad annunciare la release della traccia Solo noi, una serie di post social rigorosamente in bianco e nero che mostrano un’umanità urbana legata al mondo della periferia. Un bambino solo davanti a un vecchio pullmino, una famiglia con lo sfondo dei palazzoni lontani dal centro, un interno che racconta solitudini di oggi.

“Parlo a te, ovunque tu sia, venuto al mondo senza sapere come, che stai imparando cosa vuol dire crescere.” – scrive in una didascalia Lauro. E ancora: “A voi che avete la mia età, ai più grandi, ai più piccoli, a chi vive da solo chi vive per gli altri. A Chi cerca l’amore, a chi non l’ha trovato mai.” Oppure: “Parlo a chi non ha avuto una famiglia, chi ha capito cosa significhi famiglia solo quando se ne è costruita una. Chi giocava con i propri genitori e oggi vede i segni del tempo sul loro volto, ieri a cavalcioni sulle loro gambe oggi dei figli da proteggere sulle proprie.”

Parlo di noi,

Figli di una vita veloce,

dell’irresponsabiltá,

di una leggerezza calcolata.

Generazione sola,

Senza limiti.

L’asfalto che brilla poco prima dello schianto.

Per chi non ha qualcosa per cui vivere,

chi ha trovato la cosa per cui morire.

“Parlo di noi – si legge in un altro post – Figli di una vita veloce, dell’irresponsabilità, di una leggerezza calcolata. Generazione sola, Senza limiti. L’asfalto che brilla poco prima dello schianto. Per chi non ha qualcosa per cui vivere, chi ha trovato la cosa per cui morire.”

E infine: “Parlo di voi, Che state appassendo in un letto da soli, Figli di nessuno. A voi che conoscete il valore del pane e di un abbraccio. A voi che state guardando passare fuori dalla finestra un mondo che si sta scordando di voi.” Per tutti, il medesimo finale: “Ricordati che non sei solo”.

Parlo di chi come noi, Quando aveva spalle piccole doveva già essere forte. Chi ha difeso i suoi genitori ogni giorno e ogni giorno ha sognato di cambiare vita. Questa notte saremo Solo noi.

Achille Lauro: il testo di ‘Solo noi’

Oh no, no

Eh noi

Senza un’anima, senza umanità

Solo noi

Immoralità, bipolarità

Solo noi

Mezza manica, senza dignità

Solo noi

Senza identità, senza eredità

Soli e…

Come? Come? Come?

No, no, non chiedermi come…

Come? Come? No…

Salvami te, salvami te,

Salvami te, salvami te,

Oh no

Salvami te, salvami te,

Salvami te, salvami te,

Oh no, no, no

Dici “capita”, fine tragica

Solo noi

Senza fiori, né una lacrima

Solo noi

Senza padri, ma senza priorità

Solo noi

Senza casa, ma senza libertà

Soli e…

Come? Come? Come?

No, no, non chiedermi come, no…

Salvami te, salvami te

Salvami te, salvami te

Oh no

Salvami te, salvami te

Salvami te, salvami te

Oh no, no, no

Non ho scelto come

Tu che c’hai fatto così

Così soli e sole

Ma a noi sta bene, sì, così

Non ci importa come

Non importa, siamo qui

Così soli e sole

Ma mi sta bene, sì, così

Che casualità, instabilità

Solo noi

Senza autorità, né grammatica

Solo noi

Senza amore mai, senza gravità

Solo noi

Immortalità, senza un aldilà

Soli e…

Oh no, no, no, no

Solo noi, soli

Soli

Eh, solo noi

E…

Salvami te, salvami te

Salvami te, salvami te

Oh no

Salvami te, salvami te

Salvami te, salvami te

Oh no, no, no

Salvami te

Non ho scelto come

Tu che ci hai fatto così

Così soli e sole

Ma a noi sta bene, sì, così

Non ci importa come

Non importa, siamo qui

Così soli e sole

Ma mi sta bene, sì, così

No, no, no [x4]

Salvami te

No, no, no [x5]

Soli

