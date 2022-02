‘Pachinko – La moglie coreana’, il trailer della serie Apple TV+

Ecco il trailer di 'Pachinko - La moglie coreana', l'attesa serie con il premio Oscar Youn Yuh Jung e Lee Minho.

Apple TV+ ha svelato il trailer di Pachinko – La moglie coreana, l’attesa e travolgente serie drammatica raccontata in tre lingue: coreano, giapponese e inglese. La serie inizia con un amore proibito dal tono intimo per diventare una saga di portata epica che viaggia tra Corea, Giappone e America. È, di fatto, il racconto di una storia indimenticabile di guerra e pace, amore e perdita, trionfo e resa dei conti.

Pachinko – La moglie coreana, composta da otto episodi, debutterà con i primi tre. In seguito, ci sarà un nuovo episodio settimanale ogni venerdì, fino al 29 aprile. La serie, ideata da Soo Hugh, è basata sull’omonimo bestseller La Moglie Coreana di Min Jin Lee.

LEGGI ANCHE: Guarda le prime immagini di Pachinko, l’attesissimo drama in tre lingue arriva su Apple TV+ il 25 marzo

Ricca di spunti su temi universali quali famiglia, amore, trionfo, destino e resilienza, la serie ricostruisce le speranze e i sogni di una famiglia di immigrati coreani, seguendone le vicende attraverso quattro generazioni, costretta a lasciare la propria terra natale all’indomabile ricerca di una prospettiva e una sopravvivenza migliori. A partire dalla Corea del Sud all’inizio del 1900, la saga viene raccontata attraverso gli occhi della straordinaria matriarca Sunja, che trionfa contro ogni previsione, e contrappone la sua storia a quella di suo nipote, Solomon, ambientata negli anni ’80.

Pachinko, ecco il trailer

Pachinko – La moglie coreana è scritta e prodotta da Soo Hugh (The Terror, The Killing), che ha ideato la serie di cui è anche showrunner. Kogonada e Justin Chon sono produttori esecutivi e hanno diretto quattro episodi ciascuno, con Kogonada alla regia del pilot. Michael Ellenberg e Lindsey Springer sono i produttori esecutivi di Media Res. Theresa Kang-Lowe è la produttrice esecutiva per Blue Marble Pictures. Dani Gorin di Media Res è co-produttore esecutivo, insieme a Richard Middleton, David Kim e Sebastian Lee.

La serie vede come protagonista l’attrice premio Oscar Yuh-Jung Youn nel ruolo della vecchia Sunja, Lee Minho in quello di Hansu, Jin Ha in quello di Salomone e Minha Kim in quello dell’adolescente Sunja. Anna Sawai veste i panni di Naomi, Eunchae Jung quelli del giovane Kyunghee; Inji Jeong è Yangjin, Jimmi Simpson è Tom Andrews, Junwoo Han è Yoseb. Nel cast troviamo anche Kaho Minami nel ruolo di Etsuko, Steve Sanghyun Noh nel ruolo di Isak, Soji Arai in quello di Mozasu e Yu-na Jeon in quello della giovane Sunja.