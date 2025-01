A ‘Splendida Cornice’ l’incontro tra la musica di Dardust e l’arte illustrativa di Lorenzo Mattotti. Il video.

Nella prima puntata del nuovo anno di Splendida Cornice di Geppi Cucciari, in onda ogni giovedì in prima serata su Rai3, tra gli ospiti di puntata ci sono stati il fumettista e illustratore Lorenzo Mattotti e il musicista Dardust. Durante la puntata, Mattotti ha creato un’illustrazione ispirata al brano Sunset on M., eseguito dal vivo da Dardust, facendo danzare il pennello sulla tela in perfetta armonia con le note. Un momento perfetto in cui è stato possibile ammirare l’arte in tutte le sue forme: la musica di Dardust e il disegno di Lorenzo Mattotti, perfettamente in sintonia.

Sunset on M. è un singolo di Dardust, pubblicato l’8 marzo 2015 come estratto dall’album in studio 7. Lorenzo Mattotti è invece stato recentemente autore dell’immagine ufficiale di GO!2025. Il manifesto, svelato a Udine durante la conferenza stampa di presentazione, è un’opera che riflette perfettamente il messaggio di unità e superamento dei confini che la Capitale europea della Cultura 2025 vuole trasmettere. L’immagine raffigura una coppia – lui italiano, lei slovena (o viceversa, a sottolineare l’irrilevanza della nazionalità) – che danza su un ponte sospeso sopra il fiume Isonzo/Soca, simbolo di connessione tra Gorizia e Nova Gorica. Splendida Cornice è anche su www.raiplay.it.