‘Luce Social Club’: venerdì 14 la nuova puntata

Su Sky Arte alle 20.00 prosegue l’approfondimento settimanale con il programma culturale condotto da Denise Negri e Federico Chiarini. Ospiti Kim Rossi Stuart, Meg, Cristina Comencini.

Prosegue l’appuntamento settimanale con il programma di approfondimento culturale condotto da Denise Negri e Federico Chiarini, prodotto da ERMA PICTURES in collaborazione con Sky Arte e Cinecittà, con la regia di Max De Carolis. Venerdì 14 ottobre in programma la nuova puntata di Luce Social Club, in onda ogni venerdì dalle ore 20.00 su Sky Arte (canali 120 e 400), in streaming su NOW e disponibile on demand e anche in streaming gratis per tutti su https://arte.sky.it/.

La puntata si apre con Kim Rossi Stuart, alla regia con il film Brado, dal 20 ottobre al cinema con Vision Distribution. Tratto dal racconto La lotta contenuto nella raccolta Le Guarigioni di Kim Rossi Stuart, edito da La Nave di Teseo, Brado è una produzione Palomar in collaborazione con Vision Distribution, Sky e Prime Video. Attore, scrittore, regista e sceneggiatore Kim Rossi Stuart nel corso della sua carriera ha vinto un David di Donatello, cinque Nastri d’Argento e numerosi altri riconoscimenti.

Ospite musicale della serata è Meg, che presenta il suo nuovo lavoro solista Vesuvia appena uscito per Asian Fake/Sony Music. Con la sua carriera solista, attiva fin dal 2004, l’autrice, cantante e produttrice ha esplorato molteplici mondi sonori, alla costante ricerca di nuovi accordi e nuove scale. Negli anni Meg è diventata il simbolo del cantautorato alternativo e sperimentale e vanta una carriera eclettica ricca di contaminazioni tra diversi stili e mondi, uniti sempre tra di loro dalla musica elettronica. Chiude la puntata la scrittrice, sceneggiatrice e regista Cristina Comencini, reduce dalla pubblicazione del suo ultimo romanzo Flashback edito da Feltrinelli.

Plurinominata agli Oscar con il film La bestia nel cuore tratto dal suo omonimo romanzo del 2004, Cristina Comencini torna con una nuova opera in cui a fare da protagonista è la storia di donne comuni e per questo straordinarie, raccontata con mirabile vividezza e potenza scenica, in un romanzo pubblico e insieme personale, storico e attuale. Ad arricchire la serata un rvm estratto dalla performance di Vanessa Beecroft a Cinecittà. Tra le più celebri protagoniste dell’arte internazionale contemporanea, Vanessa Beercrof ha accettato l’invito della Presidente Chiara Sbarigia di realizzare a Cinecittà una nuova esclusiva performance site-specific che vede protagoniste le donne di Roma.

L’appuntamento, che ha avuto luogo presso il Teatro5, si inserisce nell’ambito del nuovo progetto culturale di Cinecittà, che mira a valorizzare il patrimonio, gli spazi e le attività, nell’ottica di farne sempre più una fucina artistica attiva in più direzioni. Conclude la puntata lo speciale rvm sui Coldplay, divenuti senza dubbio il gruppo rock alternativo di maggior successo emerso dal Regno Unito negli ultimi 25 anni. Dalle ballate minimaliste degli esordi, fino alle hit da stadio, senza mai sacrificare il proprio suono unico e smaccatamente pop, il successo senza precedenti dei Coldplay si è ritagliato uno spazio nella storia della musica contemporanea che si sta rivelando straordinariamente duraturo.

Luce Social Club riparte con una terza stagione all’insegna delle novità che vedono un cambio alla conduzione e anche alla location. Saranno, infatti, i nuovi conduttori Denise Negri e Federico Chiarini a dialogare, puntata dopo puntata, con i numerosi ospiti dal mondo del cinema, dell’arte, della musica, della letteratura e del teatro presso gli storici studi del Teatro 1 a Cinecittà. Grazie alle clip esclusive, alle testimonianze dirette degli ospiti e alle interessanti tematiche oggetto di discussione in ogni puntata, Luce Social Club propone dei contenuti che toccano il panorama culturale a 360 gradi, analizzando e indagando tutte le componenti e le curiosità che gravitano intorno ai processi creativi e ai valori essenziali dell’arte.

Ogni puntata accenderà i riflettori sulle biografie, le passioni, le tecniche, i segreti e le ossessioni che si celano dietro ai personaggi del mondo dello spettacolo, di solito conosciuti unicamente per il loro successo e la sfera artistica. Oltre ai volti, ad essere indagati saranno anche i dettagli, di solito lasciati nell’ombra, che contribuiscono a tratteggiare le pellicole cinematografiche di successo, gli spettacoli teatrali, le canzoni, i quadri e tutte le manifestazioni dell’arte.