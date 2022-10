‘Luce Social Club’: venerdì 7 su Sky Arte la nuova puntata

Continua l’appuntamento settimanale con il programma di approfondimento culturale condotto da Denise Negri e Federico Chiarini. Ospiti Michele Bravi, Morgan, Cosimo Alemà, Giuseppe Futia e Ilaria Nestovito.

Continua l’appuntamento settimanale con il programma di approfondimento culturale condotto da Denise Negri e Federico Chiarini, prodotto da ERMA PICTURES in collaborazione con Sky Arte e Cinecittà, con la regia di Max De Carolis. Venerdì 7 ottobre in programma la nuova puntata di LUCE SOCIAL CLUB, in onda ogni venerdì dalle ore 20.00 su Sky Arte (canali 120 e 400), in streaming su NOW e disponibile on demand e anche in streaming gratis per tutti su https://arte.sky.it/. La serata si apre con il cantautore MICHELE BRAVI, al suo debutto come attore nel film “Amanda”, originale opera prima della giovane regista, sceneggiatrice e scrittrice Carolina Cavalli con protagonista Benedetta Porcaroli. Presentato in concorso nella Sezione Orizzonti Extra della 79a Mostra internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, il film arriva nelle sale il 13 ottobre con I Wonder Pictures. Si prosegue con l’ospite musicale della puntata: MORGAN. In studio a Luce Social Club Morgan regala il suo personale e intimo ricordo di Franco Battiato con “Battiato (mi spezza il cuore)”. Un progetto unico, che segna il ritorno di Morgan sulla scena con una nuova pubblicazione dopo 10 anni di silenzio. Autore e compositore dall’incredibile eclettismo, ha da pochissimo pubblicato con Baldini+Castoldi il libro di poesia “Parole d’aMORGAN”. Chiudono la serata il regista COSIMO ALEMÀ con GIUSEPPE FUTIA e ILARIA NESTOVITO per il film “Backstage – Dietro le quinte”, dance movie prodotto da Eagle Pictures e diretto da Cosimo Alemà(La santa e Zeta, Una storia hip-hop e regista di innumerevoli video musicali di artisti del calibro di Tiziano Ferro, Ligabue, Noemi e MarcoMengoni). Disponibile in esclusivasu Prime Video dal 13 ottobre, il film racconta di un gruppo di talentuosi e giovani artisti che si sfidano a colpi di canto e danza per entrare a far parte del cast di un importante spettacolo. Ad arricchire la puntata il contenuto video su “La Memoria delle Stazioni”, la mostra realizzata da Archivio Luce Cinecittà in collaborazione con Fondazione FS, in cui documenti eccezionali e preziose immagini dell’Archivio Luce – arricchite con alcuni scatti della Fondazione FS – si legano a racconti di grandi scrittori per ricostruire, attraverso il punto di vista privilegiato delle stazioni ferroviarie, la storia del Paese in una mostra unica ed emozionante. Allestita dal 16 settembre all’1 novembre all’Auditorium Parco della Musica di Roma, come prima tappa di un percorso itinerante in numerosi paesi del mondo, la mostra è la prima curata interamente dalla nuova Presidente di Cinecittà, Chiara Sbarigia, emergendo come una sorta di manifesto del suo nuovo corso, che punta a fare cultura e non a custodirla semplicemente. Completa la serata l’intervista in esterna al regista Leone d’Oro e Orso d’Oro Gianfranco Rosi per “In Viaggio”, il suo nuovo lungometraggio dedicato a Papa Francesco. Dopo l’ottima accoglienza al Festival di Venezia, dove è stato presentato in Selezione Ufficiale Fuori Concorso, il film sarà nelle sale per 01 Distribution dal 4 ottobre, giorno in cui ricorre la celebrazione di San Francesco. Nei suoi viaggi da Pontefice, in una sorta di Via Crucis, Francesco è testimone della sofferenza del mondo e sperimenta la difficoltà di fare di più, oltre al conforto delle sue parole e della sua presenza. Gianfranco Rosi ripercorre i viaggi del Papa visionando i filmati che li documentano e nell’osservare il Papa che guarda il mondo, il regista imposta un dialogo a distanza tra il flusso dell’archivio dei viaggi del Papa, le immagini del suo cinema, l’attualità e la storia recente.

Luce Social Club riparte con una terza stagione all’insegna delle novità che vedono un cambio alla conduzione e anche alla location. Saranno, infatti, i nuovi conduttori Denise Negri e Federico Chiarini a dialogare, puntata dopo puntata, con i numerosi ospiti dal mondo del cinema, dell’arte, della musica, della letteratura e del teatro presso gli storici studi del Teatro 1 a Cinecittà. Grazie alle clip esclusive, alle testimonianze dirette degli ospiti e alle interessanti tematiche oggetto di discussione in ogni puntata, Luce Social Club propone dei contenuti che toccano il panorama culturale a 360 gradi, analizzando e indagando tutte le componenti e le curiosità che gravitano intorno ai processi creativi e ai valori essenziali dell’arte. Ogni puntata accenderà i riflettori sulle biografie, le passioni, le tecniche, i segreti e le ossessioni che si celano dietro ai personaggi del mondo dello spettacolo, di solito conosciuti unicamente per il loro successo e la sfera artistica. Oltre ai volti, ad essere indagati saranno anche i dettagli, di solito lasciati nell’ombra, che contribuiscono a tratteggiare le pellicole cinematografiche di successo, gli spettacoli teatrali, le canzoni, i quadri e tutte le manifestazioni dell’arte.