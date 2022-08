Notte della Taranta 2022, la festa dei 200mila arriva in tv: la scaletta

Giovedì 1° settembre in seconda serata, Rai 1 propone il Concertone della Notte della Taranta: ecco tutti gli ospiti e l’ordine delle esibizioni.

Dopo aver infiammato le 200mila persone accorse sotto il palco di Melpignano (LE) sabato 27 agosto, il Concertone de ‘La Notte della Taranta’ numero 25 arriva in tv. Con la conduzione di Madame e Gino Castaldo, il grande evento live va in onda giovedì 1 settembre su Rai 1 in seconda serata. Sul palco, guidati dal Maestro Concertatore Dardust e accompagnati dall’Orchestra Popolare, si alternano grandi ospiti nazionali e internazionali per un viaggio nel tempo e nello spazio che parte dalla tradizione del tamburello e sfiora nuovi mondi con le sonorità futuristiche dell’elettronica.

Si rinnova, così, la magia di un evento capace di trascinare e coinvolgere una platea sempre più ampia e appassionata, che quest’anno ha potuto anche ritornare in presenza nello spazio antistante l’ex Convento degli Agostiniani. L’edizione 2022 è dedicata a Pier Paolo Pasolini, al cui Canzoniere Italiano è riservato un omaggio speciale.

Ospite internazionale Stromae, che ha proposto il suo famosissimo brano Alor On Danse, con incursioni di musica popolare. Attesissimi ospiti: Marco Mengoni, con la sua voce inconfondibile ha interpretato il brano tradizionale Klama e poi il suo successo Ma stasera. Una performance di grande energia anche quella di Elodie che sul palco canta e balla la Pizzica di San Vito e propone in versione “pizzicata” con i tamburelli la sua hit Tribale. Sul palco del concertone anche Samuele Bersani in uno struggente canto d’amore Lu Ruciu de lu mare e la sua Chicco e Spillo e il rapper Massimo Pericolo.

Ad arricchire le esibizioni, un magistrale corpo di ballo con dieci quadri firmati dalla coreografa Irma Di Paola per accendere la meraviglia con esibizioni uniche e coinvolgenti enfatizzate dagli effetti di luci. Le luminarie tipiche delle tradizionali feste salentine per la prima volta si accompagnano a proiezioni visual, firmate da Filippo Rossi e dall’antropologo del designer italiano Mauro Bubbico. La direzione creativa del progetto Concertone 2022 è di Gabriella Della Monaca.

Notte della Taranta 2022 su Rai 1: la scaletta completa

La lunga notte di Melpignano è trasmessa su Rai 1 il 1° settembre alle 23.15. Di seguito l’ordine delle esibizioni con tutti i protagonisti.

ACT I

Taranta di Lizzano – Alfieri, Caiulo, Morciano, Pagliara, Amato, Cavallo Galeanda, Paglialunga

Pizzica di Aradeo – Alfieri, Caiulo, Morciano, Pagliara, Amato, Cavallo Galeanda, Paglialunga

Rilollalla – Corale (con coreografia)

Pizzica di Torchiarolo – Consuelo Alfieri (con coreografia)

Sublime – Dardust / Tarantella – 600 strings quartet

Lu Ruciu de lu Mare – SAMUELE BERSANI

Chicco e Spillo – SAMUELE BERSANI

Aremu – Dardust, Kety Fusco Alessandra Caiulo

Pizzica di San Vito – ELODIE (con coreografia)

(con coreografia) Tribale – ELODIE (con coreografia)

(con coreografia) Damme la manu / Aria del trainiere – Antonio Amato, Giancarlo Paglialunga (con coreografia)

Bardaggin – Dardust (coreografia con tamburelli)

Alors on danse – STROMAE

Canto arbereshe – Salvatore Cavallo Galeanda / Outro MADAME

Tributo a Pier Paolo Pasolini – Enza Pagliara

Pizzica di Galatone – Alfieri, Caiulo, Morciano, Pagliara

Pizzica scherma (con coreografia)

Assolo

ACT II

Interlude – Dardust, Studio Murena

Stornelli – Alfieri, Caiulo, Morciano, Pagliara, Amato, Cavallo Galeanda, Paglialunga

Secuta secuta – Alfieri, Caiulo, Morciano, Pagliara, Amato, Cavallo Galeanda, Paglialunga con Studio Murena

Pizzica di Villa Castelli – Enza Pagliara (con coreografia)

Fuecu (con coreografia)

Signore del bosco – MASSIMO PERICOLO

L’acqua de la funtana – Stefania Morciano (con coreografia)

Pizzica cordella – Alessandra Caiulo, Consuelo Alfieri (con coreografia)

Klama – MARCO MENGONI

Ma stasera – MARCO MENGONI

Pizzica di Ostuni – Stefania Morciano, Salvatore Cavallo Galeanda (con coreografia)

Aria di Caddhipulina / Stifani – Antonio Amato, Giancarlo Paglialunga

Kalinifta – Alfieri, Caiulo, Morciano, Pagliara, MADAME, ELODIE, MARCO MENGONI, SAMUELE BERSANI (con coreografia)

Dalle 21:00 di giovedì 1° settembre, tutti i canali social della Fondazione Notte della Taranta avvieranno la maratona di contenuti esclusivi e inediti per rivivere tutte le emozioni del Concertone. Sul sito www.lanottedellataranta.it e su Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, il team comunicazione regalerà agli utenti il primo social movie esclusivo del Concertone. Hashtag ufficiali #taranta25 #WeAreinPuglia

