‘For The People’, il nuovo legal drama prodotto da Shonda Rhimes

Disponibile dal 14 luglio in esclusiva su TimVision, ‘For The People’ è la nuova serie prodotta da Shonda Rhimes. Ecco di cosa tratta.

Arriva in esclusiva su TimVision For The People, legal drama in due stagioni inedite in Italia disponibile dal 14 luglio. I venti episodi sono prodotti nientemeno che da Shonda Rhimes e raccontano le vicende di sei giovani avvocati alle prese con i loro primi casi federali. La serie, creata da Paul William Davies con la produzione di Shondaland, è stata trasmessa negli Stati Uniti sulla ABC conquistando il pubblico.

Complice del successo anche il cast, che vede tra le fila anche Britt Robertson, Hope Davis e Regé-Jean Page, l’amato duca di Hastings in Bridgerton. La vicenda si svolge a New York e lo scenario è quello del Tribunale del Distretto meridionale della Corte Federale. Qui, le nuove leve dell’avvocatura sono chiamati alla loro prima esperienza lavorativa. Per ognuno dei sei protagonisti, in palio c’è la stima dei superiori.

Foto da Ufficio Stampa TimVision

E due sono gli schieramenti: da una parte ci sono i nuovi arrivati nell’ufficio del procuratore e dall’altra gli avvocati difensori d’ufficio. Ogni caso è una prova non solo di lavoro ma anche di vita, con trame che si intrecciano dentro e fuori l’aula. Secondo quanto riporta la trama ufficiale diffusa, le due grandi amiche Sandra Bell (Britt Robertson) e Allison Adams (Jasmin Savoy Brown), dividono l’appartamento e lavorano per la difesa al fianco di Jay Simmons (Wesam Keesh) e del loro capo Jill Carlan (Hope Davis).

LEGGI ANCHE : – Natalie Portman: «Jane Foster, una supereroina fragile e vulnerabile»

Ogni giorno devono fronteggiarsi con gli avvocati dell’accusa: Roger Gunn (Ben Shenkman) a capo della Sezione Penale della Procura, l’ambizioso e senza scrupoli Leonard Knox (Regé-Jean Page), la correttissima e pignola Kate Littlejohn (Susannah Flood) e Seth Oliver (Ben Rappaport) con cui Allison ha una relazione.

Dove vedere la serie

Il nuovo titolo di casa Shondaland va ad arricchire la programmazione di TimVision, la piattaforma streaming più completa sul mercato italiano. Tra le proposte premium, intrattenimento per tutta la famiglia, grazie a produzioni originali, serie tv e cinema in esclusiva, i grandi eventi sportivi e tutto il calcio nazionale e internazionale, insieme ai partner DAZN, Eurosport, Infinity+, Discovery+, Disney+ e Netflix.

Foto da Ufficio Stampa TimVision