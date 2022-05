‘Luce Social Club’, il 27 maggio ospiti gli Almamegretta: una clip in esclusiva

Venerdì 27 maggio tra gli ospiti di 'Luce Social Club' anche gli Almamegretta, che in questa clip esclusiva cantano 'Figlio'.

Venerdì 27 maggio va in onda una nuova puntata di Luce Social Club, dalle ore 20.00 su Sky Arte (canali 120 e 400). La nuova serata ricca di ospiti si apre con la regista Beatrice Baldacci e gli attori Irene Vetere e Lorenzo Aloi per presentare La Tana, opera prima della giovane regista. Il film è stato presentato alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia 2021 e successivamente ad Alice nella Città.

La puntata prosegue con la musica degli Almamegretta che presentano in anteprima il loro nuovo album di inediti Senghe, in uscita il 10 giugno. Chiudono la serata i campioni olimpionici Luigi Busà e Antonella Palmisano, entrambi medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Ad arricchire la puntata una clip dedicata alla Mostra I Believe in Miracles di David LaChapelle. Racconto di un artista inedito e, per certi versi, inaspettato. Il Mudec-Museo delle Culture di Milano ospita, fino all’11 settembre, un percorso espositivo che mette al centro uno sguardo critico sull’animo umano indagato nelle sue pieghe fatte di dolori, solitudini, gioie, passioni e ideali.

Completa la puntata l’intervista in esterna al cast di Top Gun: Maverick. Sequel di uno dei maggiori cult di successo degli anni 80, sarà nelle sale italiane dal 25 maggio con Paramount Pictures. Il film ha avuto la sua prima europea al Festival di Cannes 2022.