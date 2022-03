DeAJunior compie 10 anni e festeggia con una maratona di ‘Brave Bunnies’

Una partnership con Make-A-Wish e la maratona del cartone ucraino 'Brave Bunnies' per celebrare i 10 anni di DeAJunior.

DeAJunior – il canale del Gruppo De Agostini Editore, in esclusiva su Sky al numero 623 – compie 10 anni il 18 marzo 2022. Per l’occasione, festeggerà stando ancora una volta accanto ai bambini. Lo farà grazie a una partnership con Make-A-Wish, la Onlus che realizza i desideri dei bambini affetti da gravi malattie.

DeAJunior ha così deciso di adottare il sogno di Nikol, bambina di 10 anni affetta da Sarcoma di Ewing. Nikol potrà finalmente realizzare il suo piccolo grande desiderio di andare a Leolandia per vivere un weekend speciale con la sua famiglia e incontrare dal vivo i personaggi che più ama del canale.

Oltre a Nikol anche un piccolo telespettatore del canale avrà la fortuna di realizzare il suo sogno e potrà vincere due giorni speciali a Leolandia, insieme ai suoi personaggi preferiti di DeAJunior, giocando sul minisito compleanno.deajunior.it.

Ma non è tutto, infatti anche la programmazione del Canale sarà speciale in occasione del compleanno. Per l’occasione, infatti, andrà in onda una maratona alle ore 19.20 di una delle serie più amate del canale. Parliamo ovviamente di Brave Bunnies, la serie ucraina coprodotta da KidsMe, la Children Content Factory di De Agostini, assieme a GlowBerry, un’interessante realtà editoriale di Kiev formata da giovani e talentuosi autori e produttori ucraini. Brave Bunnies parla di amicizia, divertimento, amore, rispetto della diversità e gioco di squadra.