‘Denise’, dal 12 marzo la docu-serie dedicata alla scomparsa della piccola di Mazara del Vallo

Da sabato 12 marzo, per quattro serate, Nove propone un ciclo di appuntamenti per raccontare il dramma della famiglia Pipitone.

Quella di Denise Pipitone è tra le scomparse di minori che più hanno sconvolto il nostro Paese negli ultimi decenni. Ora, il ciclo d’attualità Nove Racconta propone la docu-serie in quattro puntate Denise, prodotta da Palomar DOC per Discovery, diretta da Vittorio Moroni e scritta con Simona Dolce. In onda sul Nove da sabato 12 marzo alle 21:25 – e già disponibile su discovery+ – la serie ripercorre la storia della piccola scomparsa nel 2004 a Mazara del Vallo.

“Mi sono avvicinato a questa storia con il timore di poter essere assordato dal fracasso roboante che la vicenda è ancora in grado di provocare”, racconta Moroni. “Mi sono convinto che narrare ancora una volta questa storia fosse importante. A condizione di ricavare uno spazio che ospitasse la moltitudine dei punti di vista antagonisti e che mi permettesse di restituire il riverbero interiore che questi avvenimenti e questi anni hanno generato nell’animo delle persone coinvolte”.

Foto da Ufficio Stampa Discovery

Interviste esclusive e lavoro d’archivio

La ricostruzione è partita dallo studio dei documenti dagli archivi locali, nazionali e internazionali, fino agli atti processuali. E l’obiettivo è stato quello di approfondire gli intrecci tra crime e saga familiare della vicenda. Una storia che, continua Moroni,“è abitata da personaggi e conflitti talmente potenti da ricordare una tragedia greca, una tragedia greca che si celebra in una sorta di Truman show”.

Tante anche le interviste esclusive come quelle a a Kevin Pipitone (fratello della piccola Denise), alla nonna Francesca, ai due padri Toni Pipitone e Piero Pulizzi. Non manca, poi, il carosello mediatico che si è mosso attorno al dramma di un paese, tra contraddizioni e chiaroscuri.

“Ci siamo lanciati in questa ambiziosa avventura – dice il producer Antonio Badalamenti – certi che si potesse offrire al pubblico un punto di vista diverso da quello proposto per vent’anni dal cancan mediatico”.

Il lavoro d’archivio è stato coordinato da Guglielmo Parisani e le musiche sono firmate da Mario Mariani. Una squadra imponente che ha lavorato negli ultimi dodici mesi coinvolgendo numerosi talenti dal direttore della fotografia Nunzio Gringeri ai montatori Corrado Iuvara e Alessandra Carchedi, sotto la guida della Line Producer Chiara Budano.

Foto da Ufficio Stampa Discovery