Idina Menzel di ‘Frozen’ incantata dalla bambina ucraina che canta ‘Let it Go’ nel bunker

Idina Menzel, la star che ha inciso il brano del cartone Disney, ha mostrato il proprio supporto al popolo ucraino condividendo la clip della bambina che canta 'Let it Go' in un bunker

Idina Menzel ha mostrato il suo supporto a una ragazzina che, nascosta in un bunker in Ucraina, ha allietato i suoi compagni di sventura cantando “Let it Go”. La hit proveniente dal cartone Disney “Frozen” è riuscita per qualche istante a distrarre le menti dei civili che stanno affrontando il dramma della guerra e dell’invasione russa.

La bambina ucraina canta “Let it Go” nel bunker

Rifugiatisi in un bunker, i civili Ucraini si sono lasciati intrattenere dalla angelica voce di una bambina. La piccola ha intonato la celebre canzone di “Frozen” raccogliendo gli applausi dei presenti. Il video di questa speciale performance ha fatto il giro della rete ed è arrivato anche a Idina Menzel.

Il commento di Idina Menzel

Idina Menzel è la star di Broadway che ha vinto un Tony Award con il suo debutto a Broadway in “Rent”. Idina è ebrea e di origini russe. A quanto pare i suoi nonni sono emigrati dalla Russia negli Stati Uniti, dove è nata l’attrice. La registrazione di “Let It Go” di Idina Menzel, che ha anche vinto un Oscar per la migliore canzone originale, ha raggiunto il numero cinque della Billboard Hot 100. Da allora ha registrato sei album in studio come solista. “Vi vediamo, vi vediamo davvero” ha scritto l’artista condividendo il video della bambina che canta “Let it Go”.

We see you. We really, really see you. 💙💛 https://t.co/Vhln1MjXpX — Idina Menzel (@idinamenzel) March 7, 2022

La proposta del produttore musicale

La clip della ragazzina ha attirato altri commenti positivi e solidali. Oltre a quello di Idina Menzel si segnala anche quello di un presunto produttore musicale olandese, che ha proposto alla bambina di registrare il brano e inviare i proventi finanziari per sostenere lo sforzo di resistenza dell’Ucraina. “Ciao piccola principessa, sono un produttore musicale olandese. Hai una bella voce. Registrerò una canzone o 2 o anche un cd con te. Ogni centesimo andrà al popolo ucraino. Ritroviamoci, con te e i tuoi genitori! E continua a cantare, lo adorano tutti!”, ha scritto l’uomo.

Anche nei momenti più bui e tristi, la musica è in grado di risollevare gli animi per qualche istante.

Foto: Kikapress