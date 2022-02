Achille Lauro a ‘Domenica in’: «La vita privata è preziosa»

Ospite di Mara Venier nella puntata di Domenica In del 27 febbraio 2022, Achille Lauro ha parlato della sua vita privata. O meglio, di quanto ci tenga a tutelare il suo privato al netto della popolarità e del successo.

«Ci tengo alla mia vita privata e cerco di preservarla. – ha dichiarato Achille Lauro – Riesco perché fondamentalmente non sono uno che vive il successo andando al locale. Non coincido con l’idea che si ha del successo. Vivo il successo lavorando ai miei progetti».

A questo punto, Mara Venier ha sottolineato quanto Lauro riesca benissimo a «difendere» il proprio privato.

«Perché ci tengo. – ha replicato il cantautore – Per me la mia vita privata è preziosa. Il mio più grande lusso è vivere con le persone che amo e cercare di avere un piccolo spazio di vita vera, che poi sono le emozioni e i rapporti».

Oltre ad Achille Lauro, nello spazio Tutti pazzi per Sanremo, presenti in puntata anche Irama e Arisa. Achille Lauro ha raccontato le tappe più importanti della sua carriera per poi esibirsi con il brano Domenica e presentare il nuovo singolo Stripper, con il quale parteciperà al prossimo Eurovision Song Contest 2022 a Torino.

