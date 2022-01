Fedez a ‘Domenica In’: «Mille? Avevamo altre idee ma Orietta a Sanremo è stata una folgorazione»

Ospiti di 'Domenica In', Fedez (al telefono) e Orietta Berti hanno raccontato a Mara Venier com'è nata la hit 'Mille'.

A Domenica In, nella puntata del 2 gennaio 2022, Orietta Berti e Fedez hanno raccontato com’è nata la hit Mille. Orietta Berti è stata ospite in studio da Mara Venier, mentre Fedez è intervenuto in collegamento telefonico.

«Abbiamo fatto interviste online perché, sai, non ci si poteva incontrare. – inizia subito a raccontare Orietta Berti – E, alla fine dell’intervista, lui mi ha detto che aveva una canzone. Mi ha chiesto se volevo cantarla insieme a lui. Io ho detto di sì. Lui mi ha detto Se non ti piace poi non farti scrupoli, te ne farò una per l’autunno. E così è stato».

Mara Venier, a questo punto, ha chiesto un commento a Fedez. «Sì, ci siamo visti in studio… – racconta Federico – Ricordo che eravamo a Sanremo e avevamo già la canzone, o meglio il ritornello della canzone. Inizialmente stavamo pensando a una voce femminile a cui farla cantare. Avevamo altre idee, ma quando abbiamo visto Orietta in diretta a Sanremo scendere le scale e cantare sul palco dell’Ariston abbiamo avuto una folgorazione. Ci siamo detti Orietta è perfetta per questo brano. E da lì è nato tutto».

Fonte video/foto: www.raiplay.it