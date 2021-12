È ‘WandaVision’ la serie tv più piratata del 2021, ecco la Top Ten

È lo show di Marvel Studios a ottenere la vetta della classifica delle serie tv più piratate dell’anno; in Top Ten anche ‘Loki’ e ‘What If...?’.

I bilanci degli ultimi dodici mesi coinvolgono anche il mondo delle serie tv e TorrentFreak ha diffuso una curiosa classifica. Il portale, infatti, ha stilato la Top Ten degli show più piratati del 2021, ovvero i titoli maggiormente scaricati e visti illegalmente in rete. La chart conteggia il numero di download per ogni singolo episodio e comprende le serie delle principali piattaforme streaming come Disney+, Netflix, Amazon Prime Video e Apple TV+)

In vetta spicca WandaVision, prima produzione seriale di Marvel Studios lanciata in esclusiva su Disney+ lo scorso 15 gennaio. La miniserie ha per protagonisti Wanda Maximoff (Elisabeth Olsen) e Visione (Paul Bettany), coppia dotata di super poteri che conduce una vita tipicamente di periferia. Presto, però, l’idealizzazione in cui si muovono lascia spazio al sospetto che le cose non siano come sembrano. Alla direzione dei nove episodi Matt Shakman mentre Jac Schaeffer è il capo sceneggiatore.

Elizabeth Olsen is Wanda Maximoff and Paul Bettany is Vision in Marvel Studios’ WANDAVISION, exclusively on Disney+.

Se, quindi, nel 2020 il primo posto spettava a The Mandalorian, il nuovo anno conferma Disney+ come piattaforma più piratata. La rosa delle serie tv più piratate continua, infatti, con un altro titolo dell’universo Disney. Si tratta di Loki (Disney+), al secondo posto, seguito da The Witcher (Netflix), in terza posizione. E si continua, poi, con altre tre serie tv del mondo Marvel, The Falcon and The Winter Soldier (quarta), Hawkeye (al quinto posto) e What If…? (in sesta posizione).

Chiudono la Top Ten 2021 Foundation di Apple Tv+ (settima), Rick and Morty (ottava) e Arcane (nona), entrambe su Netflix. Decima posizione, infine, per The Wheel of Time / La Ruota del Tempo, disponibile su Amazon Prime Video.

Di seguito la classifica completa

WandaVision Loki The Witcher The Falcon and the Winter Soldier Hawkeye What If…? Foundation Rick and Morty Arcane The Wheel of Time

Foto ©Marvel Studios 2020. All Rights Reserved. – Ufficio Stampa The Walt Disney Company