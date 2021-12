Squid Game, si pensa a due nuove stagioni: le ultime notizie

Per la serie fenomeno ‘Squid Game’ Netflix starebbe pensando alle stagioni due e tre: ecco che cosa ha svelato l’ideatore.

Work in progress. Potrebbe essere questo il sottotitolo per le ultime novità che riguardano la serie fenomeno Squid Game. Stando a quanto riferiscono i media, infatti, Netflix starebbe valutando con l’ideatore Hwang Dong-hyuk una seconda e una terza stagione. Anzi, i lavori sarebbero in pieno fermento dopo il successo mondiale ed esplosivo dei nove episodi della prima stagione.

Proprio lo scrittore e regista ha dichiarato che le trattative sono in corso e tante sono anche le idee in cantiere. Così, se i progetti su un potenziale sequel erano già valutati in tempi non sospetti, la popolarità che la serie ha raggiunto non può che far desiderare il bis. La stagione numero due, dunque, era già stata ventilata alla vigilia della messa in onda ma ora Hwang Dong-hyuk rivela qualche ulteriore dettaglio.

Dall’edizione inglese del quotidiano sudcoreano ‘JoongAng Ilbo’ apprendiamo che per ora non ci sono date ma la terza stagione parrebbe ormai già sul tavolo. E per quanto riguarda i prossimi episodi, il creatore ha svelato che il personaggio centrale sarà quello di Sung Gi-hun (a interpretarlo è la neo-star Lee Jung-jae). Per ora Netflix resta cauta e non conferma, specificando ai media statunitensi di non aver ancora deciso nulla.

Certo è che risulta difficile pensare che la piattaforma streaming non cavalchi l’onda di un successo travolgente come quello di Squid Game. E, del resto, il pubblico non aspetta altro che una comunicazione ufficiale che annunci l’arrivo di nuove storie per uno dei dieci titoli più richiesti. Secondo i rumors, ancora, l’attesa starebbe per finire almeno per quanto riguarda la seconda stagione.

Foto Noh Juhan | Netflix