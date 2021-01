WandaVision: il cast della serie Marvel incontra le Signorine Buonasera

Emanuela Folliero e Susanna Messaggio interpretano le famose "Signorine Buonasera" e intervistano il cast dell'inedita serie Marvel Studios WandaVision

Dal 15 gennaio arriva su Disney+ l’attesa serie che unisce la televisione classica e il Marvel Cinematic Universe: WandaVision. Si tratta della prima serie targata Marvel Studios e vede protagonisti Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff) e Paul Bettany (Visione). Due Signorine Buonasera d’eccezione hanno incontrato il cast in una divertente intervista a cavallo di differenti decadi.

WandaVision: il cast della serie Marvel incontro le Signorine Buonasera

Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Kathryn Hahn e Teyonah Parris, i protagonisti di WandaVision, hanno risposto ad una serie di domande sulla cultura degli anni ’50 e ’70 fatte da due Signorine Buonasera d’eccezione: Susanna Messaggio ed Emanuela Folliero. Dalla nascita del Rock ‘n’ Roll alla prima cerimonia degli Academy Awards in diretta tv, dai primi episodi di Hulk alla consacrazione di Elvis e la scoperta dei Queen. Un incontro che ripercorre la storia di cinema, serie TV, musica e moda dai primi anni ’50 fino al 1979.

Vi lasciamo al video dell’intervista ricordandovi che l’appuntamento con WandaVision è dal 15 Gennaio su Disney+.

Sinossi

WandaVision di Marvel Studios unisce televisione classica e Marvel Cinematic Universe e vede protagonisti Wanda Maximoff e Visione, due individui dotati di super poteri che conducono vite di periferia idealizzate, che iniziano a sospettare che ogni cosa non sia come sembra. La serie è diretta da Matt Shakman mentre Jac Schaeffer è il capo sceneggiatore. Christophe Beck è il compositore e la colonna sonora (di alcuni episodi) è scritta da Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez. Composta da nove episodi, WandaVision prenderà il via su Disney+ dal 15 gennaio 2021.

Crediti foto@Ufficio Stampa Walt Disney Italia