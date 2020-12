Serena Rossi canta per Disney: «L’amore è ‘Come una Bussola’»

È di Serena Rossi la voce di Come una Bussola, la versione italiana della colonna sonora del cortometraggio Disney

per le festività natalizie che celebra i 40 anni di partnership con Make-A-Wish, Una famiglia, infinite emozioni. Un corto di fronte al quale è difficile trattenere le emozioni: ispirata ai temi delle tradizioni, il corto racconta infatti l’unione familiare e la nostalgia. Il tutto grazie ai pochi minuti in cui riusciamo a fare incursione nella vita di una nonna, Lola, e di sua nipote.

«Il cortometraggio racconta la commovente storia di una nonna, Lola, e di sua nipote. – ci dice infatti Serena Rossi – Lola riceve dal suo papà nel 1940 un peluche di Topolino che rappresenta, per lei, i ricordi di infanzia. Mi ha colpito subito e sono convinta che sarà lo stesso per gli spettatori».

Con il passare degli anni, Topolino rappresenterà anche il simbolo del suo legame attuale con la nipote, per finire poi col diventare fonte di ispirazione per un’emozionante sorpresa la mattina di Natale.

«È importante stare con i propri cari, soprattutto in questo periodo. – ci dice Serena – Questo cortometraggio ce lo ricorda. Il corto è molto intenso e la canzone Come una Bussola prende per mano e accompagna le persone in questa storia. Anche il testo del brano è molto forte, perché sottolinea quanto sia importante l’amore. L’amore è come una bussola. Quando non sai dove andare, se segui l’amore, non sbagli mai».