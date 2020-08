Francesco Sarcina canta ‘Gli Aristogatti’ per Disney Magic Moments

Francesco Sarcina si aggiunge alla lista di artisti che hanno aderito all’iniziativa Disney Magic Moments con il brano Romeo’s Swing [Thomas O’Malley Cat] noto al grande pubblico come Romeo, Er Mejo Der Colosseo, tratto dal film d’animazione Disney Gli Aristogatti, Francesco Sarcina, frontman del gruppo musicale Le Vibrazioni, arricchisce così la collezione di video musicali sul sito DisneyMagicMoments.it.

«Ho sempre amato questo brano, tratto dal film d’animazione Disney Gli Aristogatti, che ha una bellissima colonna sonora. – ha affermato l’artista – È un onore interpretarlo per sostenere la Croce Rossa Italiana che ha fatto e sta continuando a fare molto in prima linea in questo momento difficile».