La stagione finale di ‘A Discovery of Witches’ dal 7 gennaio

L'ultima stagione di 'A Discovery of Witches' debutta su Sky Serie il 7 gennaio: il trailer degli ultimi episodi della saga.

Debutta il 7 gennaio alle ore 21.15 su Sky Serie e in streaming su NOW l’attesissima stagione finale della serie Sky Original A Discovery of Witches. Tratto dalla Trilogia delle anime di Deborah Harkness e annunciata dal trailer, l’ultimo capitolo della saga ha sempre al centro l’amore eterno tra Diana (Teresa Palmer), una strega potentissima, e Matthew (Matthew Goode), affascinante vampiro dalla storia centenaria. I due hanno viaggiato nel tempo e nello spazio pur di proteggere la loro storia d’amore e i segreti dell’universo magico.

In questi ultimi episodi di A Discovery of Witches la posta in gioco si fa sempre più alta. Dopo la parentesi ambientata nell’Inghilterra dell’epoca elisabettiana, Diana – incinta e ormai pienamente capace di usare i suoi poteri – e Matthew tornano nel presente per portare a termine la loro missione.

La coppia deve infatti recuperare le pagine mancanti del Libro della Vita per salvare le creature, il cui futuro è seriamente in pericolo. Tornati a casa, però, scoprono che i loro amici e le loro famiglie sono stati attaccati dai loro nemici. Lo scontro con Peter Knox e Gerberto d’ Aurillac è ormai inevitabile. Non ci si può tirare indietro, perché in gioco c’è il destino di demoni, vampiri e streghe. Come se ciò non bastasse, c’è un altro pericolo che incombe su di loro, cioè Benjamin Fuchs, che col suo sangue malato è una vera e propria mina vagante.