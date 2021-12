In attesa della reunion, ecco il grande quiz ‘Harry Potter – Il Torneo delle Case di Hogwarts’

È conto alla rovescia per il grande ritorno a Hogwarts, in onda il 1° gennaio 2022, e nell’attesa Helen Mirren conduce uno speciale quiz.

Il conto alla rovescia è agli sgoccioli e, in attesa di tornare a Hogwarts, Sky Uno e NOW propongono uno speciale quiz. Dal 27 al 30 dicembre, in prima tv assoluta alle 20.10, va in onda Harry Potter – Il Torneo delle Case di Hogwarts condotto da Helen Mirren. La sfida coinvolge i fan del maghetto più popolare pronti a gareggiare per conquistare il trofeo del campionato Tournament of Houses.

Durante gli appuntamenti che accompagnano verso la reunion, non mancheranno magici cameo degli ex studenti della saga. Tom Felton, Simon Fisher-Becker, Shirley Henderson e Luke Youngblood interverranno, oltre ai superfan Pete Davidson e Jay Leno. Di giorno in giorno, quindi, il pubblico vivrà l’avvicinamento alla fatidica data del 1° gennaio 2022.

In onda in contemporanea con gli USA, il canale dedicato, Sky Cinema Harry Potter (canale 303), e NOW propongono Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts. L’attesa retrospettiva di Max Original sarà un viaggio nell’amatissima saga cinematografica con i suoi protagonisti. Presenti all’appello Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson e altri membri del cast con i registi degli otto film dedicati a Harry Potter.

L’evento televisivo regalerà una chiacchierata inedita con il cast oltre ad approfondimenti e commenti della creatrice J.K. Rowling. E oltre allo speciale della reunion, Sky Cinema Harry Potter ospiterà, fino al 16 gennaio, tutti i titoli della saga. Ecco gli appuntamenti da segnare in agenda:

Dal 27 al 30 dicembre alle 20.10 su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW, in 4 puntate, Harry Potter – il Torneo delle Case di Hogwarts

Il 1° gennaio su Sky Cinema Harry Potter e in streaming su NOW, in contemporanea con gli Usa, Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts.

