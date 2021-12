Fremantle si assicura i diritti per la produzione di un documentario su Raffaella Carrà

Fremantle si è assicurata in esclusiva l’opzione sui diritti internazionali per la realizzazione di un documentario su Raffaella Carrà. La carriera di Raffaella ha del resto attraversato sette decenni di straordinari successi. E in questi anni ha sfidato la morale conservatrice e si è sempre presentata come una donna libera, consapevole e indipendente.

Fremantle, il documentario su Raffaella Carrà

Il documentario di Fremantle racconterà la sua storia, raccontando come Raffaella sia diventata una delle donne italiane che più ha segnato la cultura popolare italiana e spagnola. Questo nuovo progetto internazionale è stato fortemente voluto da Andrea Scrosati (Group COO, CEO Continental Europe) e nasce da un’idea di Alessandro De Rita (Head of Italian Documentaries).

Il documentario su Raffaella Carrà sottolinea ancora una volta l’impegno di Fremantle nella produzione e distribuzione di documentari internazionali di alta qualità. Tra i molti documentari targati Fremantle, ricordiamo la serie documentaristica Planet Sex sulla sessualità umana, condotta e ideata da Cara Delevingne. Ma anche il documentario Artic Drift sulla spedizione scientifica internazionale che ha studiato lo scioglimento dei ghiacci dell’Artico.

E ancora, la docuserie Sky Original Kingdom of Dreams, reportage sul mondo della moda dai primi anni ’90 agli anni 2010. E infine BAL, sulla stagione inaugurale del nuovo campionato di basket professionistico in Africa.