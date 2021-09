Seat Music Awards 2021, Carlo Conti: «Doverosa la dedica a Raffaella Carrà»

Torna l’appuntamento con i ‘Seat Music Awards’ all’Arena di Verona per il quale sono stati annunciati omaggi speciali a Raffaella Carrà, Stefano D’Orazio e Gino Strada.

Vanno in onda giovedì 9 e venerdì 10 settembre, in diretta su Rai 1 dall’Arena di Verona, i Seat Music Awards 2021. Il doppio appuntamento riconferma al timone la coppia ormai consolidatissima formata da Carlo Conti Vanessa Incontrada. Per il secondo anno, inoltre, Nek è il volto dello speciale pomeridiano Disco Estate trasmesso sempre dalla prima rete domenica 12 settembre. Ad affiancarlo nella conduzione c’è Michela Giraud.

Lo show premia gli artisti musicali che hanno raggiunto le certificazioni Oro, Platino e Multiplatino con album e singoli nel periodo da giugno 2020 ad agosto 2021. Ma questa volta i Seat Music Awards vogliono allargare il tiro accogliendo anche attori e conduttori. Un’occasione, dunque, per raccontare l’inclusività e la contaminazione delle arti dello spettacolo.

“I Seat Music Awards per me sono casa. Sono molto felice di tornare a condividere il palco con Carlo Conti”, esordisce Vanessa Incontrada. “Fra noi c’è un rapporto di stima e amicizia e abbiamo una sintonia al di là del lavoro. Quest’anno, poi, è un po’ diverso perché oltre ai grandi artisti musicali ci saranno attori, comici e conduttori. Questa cosa mi rende molto felice perché è un messaggio importante: qualsiasi mondo artistico si può mischiare agli altri.

“Sarà uno show non selettivo – spiega Vanessa Incontrada – Le arti si contaminano e questa apertura mentale che comincia ad esserci mi piace, anzi mi piacerebbe che ci sia sempre di più”.

Siamo felici di annunciare che il 9 e il 10 settembre all' Arena di Verona tornano i SEAT Music Awards in diretta su @RaiUno, presentati da @VaneIncontrada e Carlo Conti! pic.twitter.com/FAMabh8VUn — SEAT MUSIC AWARDS (@SMAufficiale) July 2, 2021

Carlo Conti: la dedica alla Carrà e il premio a Maria De Filippi

La parola passa, quindi, a Carlo Conti che annuncia anche la dedica delle due serate in diretta alla regina del varietà Raffaella Carrà. “Si rinnova il rapporto artistico di intesa con Vanessa e come ha detto ci saranno tantissimi artisti musicali ma anche dal mondo del cinema e della tv. – afferma il conduttore – Sarà una grande festa che consolida la ripartenza dello scorso anno. Sento Verona come una seconda casa ed è un onore essere all’Arena per un evento così importante”.

“Credo che sia doveroso dedicare due serate di intrattenimento a Raffaella Carrà”, dice Carlo Conti. “E personalmente sono molto felice anche della presenza di Loretta Goggi che festeggia i quarant’anni di Maldetta Primavera”.

Il presentatore ha poi annunciato: “Consegneremo un premio ad Amadeus e Maria de Filippi, un riconoscimento per il contributo alla musica italiana. Lanceremo i nuovi progetti di Alessandro Cattelan, di Giorgio Panariello e Marco Giallini, e di Antonella Clerici. Ma soprattutto sarà un grande evento di musica dal vivo”. Previsti, infine, omaggi anche a Stefano D’Orazio e a Gino Strada.

LEGGI ANCHE: RTL 102.5 Power Hits Estate 2021, Marco Mengoni è il re dell’estate: le parole dell’artista

Seat Music Awards 2021: il cast completo

Sono oltre ottanta gli artisti attesi nelle due serate e nello speciale del pomeriggio dei Seat Music Awards 2021. Di seguito il cast completo suddiviso per ciascuna data:

Giovedì 9 settembre, diretta prima serata su Rai 1: Alessandra Amoroso, Amadeus, Claudio Baglioni, Orietta Berti, Alessandro Cattelan, Antonella Clerici, Paola Cortellesi, Gigi D’Alessio, Maria De Filippi, Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian, Marco Giallini, Il Volo, Jerry CalÀ, Achille Lauro, Ligabue, Madame, Mahmood & Elisa, Fiorella Mannoia, Marracash, Marco Masini, Mecna, Marco Mengoni, Francesca Michielin, Giorgio Panariello, Massimo Pericolo, Pio E Amedeo, Psicologi, Purple Disco Machine, Random, Samuel, Sangiovanni, Aka 7Even, Alessandro Siani, Zucchero.

Foto Kikapress

Venerdì 10 settembre, diretta prima serata su Rai 1: Annalisa, Eleonora Abbagnato, Autogol Dj Matrix Feat. Arisa E Ludwig, Baby K, Loredana BertÈ, Blanco, Boomdabash, Capo Plaza, Colapesce E Dimartino, Deddy, Fred De Palma, Diodato, Emma, Emis Killa & Jake La Furia, Ernia, Francesco Gabbani, Loretta Goggi, GuÈ Pequeno, Il Tre, Irama, Elettra Lamborghini, Mace, Negramaro, Noemi & Carl Brave, Pinguini Tattici Nucleari, Rkomi, Rocco Hunt & Ana Mena, Federico Rossi, Mara Sattei, Shablo, Shade, Takagi&Ketra & Giusy Ferreri, Tancredi.

Domenica 12 settembre, alle 16:30 su Rai 1: Paolo Belli, Michele Bravi, Red Canzian, Clementino, Coma_Cose, Gaia, Gaudiano, Enrico Nigiotti, Matteo Romano, Federico Rossi, Sottotono.

I biglietti per assistere all’evento sono disponibili in prevendita su www.ticketone.it, www.vivaticket.com e nei punti di vendita abituali.

Logo da Ufficio Stampa GOIGEST