Park Hae-soo di ‘Squid Game’ sarà Berlino nell’adattamento coreano de ‘La Casa di Carta’

La versione coreana de 'La Casa di Carta' arriverà nel 2022 e a vestire i panni di Berlino sarà Park Hae-soo.

L’annuncio è avvenuto durante l’evento celebrativo della stagione finale de La Casa di Carta. Un vero e proprio party in diretta streaming globale, tra ospiti speciali, annunci e contenuti inediti. Álvaro Morte (Il Professore), Úrsula Corberó (Tokio), Pedro Alonso (Berlino) e gli altri membri del cast si sono riuniti per condividere momenti speciali vissuti negli ultimi anni.

Park Hae-soo si è unito virtualmente all’evento de La Casa di Carta. Ha mandato i suoi saluti a tutti i presenti e alle persone collegate indossando l’iconica maschera di Dalì, ricevuta da Pedro Alonso. L’attore ha poi promesso di inviare a sua volta la maschera utilizzata nella versione coreana – che verrà annunciata l’anno prossimo – al suo alter-ego spagnolo.

Nel corso della serata è stato annunciato inoltre lo spin-off Berlino, dedicato al celebre personaggio de La casa di carta e in arrivo nel 2023. Infine, Ed Sheeran è apparso virtualmente e si è cimentato in un provino per entrare a far parte della Banda. Il contesto era una finta versione UK dello show, e Ed ha chiesto se il proprio personaggio potesse chiamarsi Ipswich.