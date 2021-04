Scuola e DAD: per sei studenti su dieci il rientro a scuola è un disastro

DAD: per sei studenti su dieci, secondo un sondaggio di ScuolaZoo, è meglio non rientrare a scuola. Ecco perché.

DAD o non DAD? Il dibattito sulla Didattica a distanza ci ha accompagnato negli ultimi mesi, ma non sarebbe il caso che a parlare siano proprio gli studenti? Grazie a un sondaggio di ScuolaZoo, di fatto, gli alunni dicono la loro sulla questione esprimendosi per larga parte a sfavore della didattica in presenza.

Il sondaggio ha coinvolto un campione di 58mila ragazze e ragazzi fra i 14 e i 20 anni. Il 63% vorrebbe continuare l’anno in DAD per il timore che il periodo in presenza possa essere sfruttato soprattutto per recuperare verifiche e interrogazioni. Del resto, la classe di un Liceo Linguistico di Milano ha condiviso proprio con ScuolaZoo la sua agenda. 13 verifiche e interrogazioni in quattro giorni. Annagiulia, studentessa di un Liceo di Roma, ha raccontato invece a ScuolaZoo – attraverso un audio – la sua situazione ( qui per ascoltare).

Non ce la faccio più è il suo grido di sfogo per un’organizzazione scolastica che non riesce a distribuire i carichi di lavoro tra il 50% in DAD e il 50% in presenza.

«Doveva essere un piacere tornare a scuola – continua Annagiulia – io veramente sto andando in panico, veramente preferisco stare davanti al computer ad annoiarmi tutto il giorno invece di sapere che andremo lì e verremo torturati». È con questo stato d’animo che molti studenti torneranno a scuola in presenza dal 26 aprile.

Studenti, DAD e i trasporti

Preoccupa anche il tema dei trasporti: da ottobre a oggi la situazione non è migliorata come testimoniano le tante fotografie ricevute da ScuolaZoo negli ultimi giorni ( qui una delle foto arrivate in redazione). Di fatto, sei studenti su dieci vorrebbero concludere l’anno in DAD (alla faccia di ciò che dicono i genitori).

Pro e contro della DAD

ScuolaZoo ha poi chiesto agli studenti di fare il punto sulla DAD: il 58% degli intervistati dice che con le lezioni online ha visto migliorare i propri voti. Il 14% dei rispondenti dichiara di non aver avuto a disposizione una stanza per fare la DAD, ma che da un anno a questa parte ha dovuto seguire le lezioni nella stessa stanza insieme a un fratello o una sorella, o anche a un genitore in smart working.

L’85% ha comunque dichiarato di aver utilizzato un pc personale, da poter quindi usare a propria totale discrezione e in modo da riuscire a star dietro ai pazzi orari della DAD. Il 70% dice di aver seguito le lezioni online nella propria stanza, e c’è un 10% che dichiara di averlo fatto a letto e in pigiama.

Il 34% non ha (e non ha avuto) una connessione a internet stabile. Stiamo parlando di quasi 20.000 studenti del campione. Rispetto ai devices utilizzati, la stragrande maggioranza dice di aver seguito sul pc, l’11% sul tablet e il 10% tramite smartphone. L’1% dice di non avere avuto un device.