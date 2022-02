Alex Mucci, l’influencer e cantante approda anche su TikTok

Sponsored Content

Alex Mucci - ingegnere, modella, influencer e cantante - si racconta tra haters, maternità e amore per la musica.

Alessia Mucci – conosciuta sul web come Alex Mucci o Alexis Mucci – nasce a Pescara il 17 gennaio 1988. Oggi ha raggiunto una popolarità che conta più di 5 milioni di followers su tutto il web e le sue piattaforme social.

«Al mio rientro in patria, dopo una grande delusione d’amore… beh, sono rinata. – commenta – Mentre ritrovavo me stessa e la mia serenità vicino alla mia famiglia, la popolarità social mi è caduta addosso per caso e da allora lavoro prettamente come influencer, alt model e cantante».

L’esordio nel mondo della musica e su TikTok

Alexis – con i suoi contenuti sempre originali – emerge benissimo su tutti i social. Ci riesce talmente bene che entra anche nel mercato musicale italiano, firmando con l’etichetta di Jake la Furia nel maggio 2019. Pubblica due singoli, F.P.F. (2019) e Foto Nuda (2020). Ad oggi, i suoi follower attendono il ritorno musicale di Alexis, dopo una lunga pausa dovuta alla sua gravidanza, con l’uscita di un terzo singolo già annunciato. Voci di corridoio dicono che sarà un feat. con un famoso rapper italiano. In previsione del suo ritorno musicale, Alexis ha aperto recentemente un account TikTok che, in pochi mesi, è cresciuto fino a raggiungere 600mila followers.

Prima ingegnere poi content creator di successo

A soli 19 anni, Alexis si trasferisce nel Nord Italia per studiare ingegneria aerospaziale presso il Politecnico di Torino. Si mantiene con il suo lavoro di bartender, e consegue la laurea nel 2013. Dopo la laurea, scappa in Australia. A Sydney lavora sempre nei locali e come pasticciera, fino al 2016, quando – dopo una enorme delusione d’amore – decide di abbandonare l’Oceania e tornare in Italia, dove appunto esplode sul mondo social in breve tempo. Ma quale è il suo segreto? «Ho sempre avuto uno spiccato senso artistico, mi piace differenziarmi ed andare contro corrente. – commenta – Molti mi chiedono come ho fatto. Io rispondo sempre: contenuti, costanza e personalità».

Alex Mucci, il rapporto con haters e critiche

Si sa, le ragazze che decidono di esporsi sul web sono il target prediletto di un grosso hating. Questo però non sembra turbare Alexis che, al contrario, ritiene che la loro esistenza la aiuti a diventare ancora più famosa. «Oggigiorno, sfortunatamente, è proprio l’hating a creare più hype!» afferma. La giovane influencer cerca di combattere questo pesante stigma che da sempre affligge la categoria delle web models: famosissimo il suo discorso al TedxAquila del giugno 2021, che ha commosso un teatro di spettatori.

La maternità che lascia sotto shock tutto il web

Nel dicembre 2020, con una foto della pancia davanti allo specchio di casa, Alexis fa sapere ai suoi followers di essere incinta: lei ed il compagno Mr.Marra (testa trainante del Cerbero Podcast, famoso podcast in onda su Twitch Italia) aspettano un figlia, nata poi nell’agosto 2021. La piccola Asia Andrea è la gioia della mamma, che già in un’intervista del marzo 2020 aveva espresso il desiderio di diventare madre.