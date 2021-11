Su Tinder torna la ‘Swipe Night: Killer Weekend’, tra match e crime

L'esperienza della Swipe Night torna su Tinder con un mistero da risolvere e tanti modi per fare Match dal 7 Novembre, alle 18:00.

Da domenica 7 novembre, su Tinder torna – con una nuova edizione – la Swipe Night: Killer Weekend. Ma di cosa si tratta esattamente? Sicuramente di un’esperienza, basata su una trama e sul coinvolgimento interattivo dei suoi partecipanti (tanto che lo scorso anno si è guadagnata una nomination agli Emmy).

Tutti i membri saranno infatti invitati a seguire le vicende di un gruppo di amici, le cui vite precipitano nel thriller durante una festa di compleanno in cui qualcosa va terribilmente storto. Vissuta come una storia in prima persona, Swipe Night: Killer Weekend porta i membri al centro dell’episodio. In 25 paesi chiunque su Tinder potrà trovare Swipe Night all’interno della nuova sezione Esplora, dove sarà online per le tre settimane successive.

Swipe Night: Killer Weekend su Tinder: come giocare

Come per la prima Swipe Night, i partecipanti useranno l’iconico Swipe di Tinder per scegliere come si svolgerà la trama. Ogni episodio metterà i membri di fronte a più di 10 scelte. Ognuna di queste decisioni li porterà lungo un percorso differente all’interno dell’esperienza, fornendo indizi speciali o ambienti da investigare.

Alla fine di ogni settimana, ai partecipanti verrà chiesto di selezionare il loro sospettato. In base a questa scelta saranno abbinati in una Fast Chat con qualcuno che ha optato per un sospettato diverso. Qui, potranno confrontarsi sulle scene che hanno visto, analizzare gli indizi a cui non avevano avuto accesso e risolvere il mistero insieme. In base alle prime scelte fatte, i partecipanti potranno addentrarsi nelle stanze della casa in cui si ambienta la vicenda e analizzare la scena per scoprire altri preziosi indizi. Dopo la Fast Chat, i membri possono decidere se fare Match o passare alla prossima esperienza.

La prima Swipe Night seguita da 20 milioni di persone

«Swipe Night è stato il nostro primo grande esperimento per testare se i membri volessero provare qualcosa di più rispetto al classico Swipe, e la risposta è stata clamorosamente sì. – ha detto Kyle Miller, VP of Product di Tinder – L’evoluzione di Swipe Night, e di tutte le esperienze disponibili su Tinder, permette ai membri di rompere il ghiaccio in modi divertenti e naturali. Abbiamo optato per il genere mystery perché è veramente un ottimo gancio per le conversazioni e sarà un’opportunità unica di conoscere il proprio partner indagando insieme sul misterioso crimine».

La prima Swipe Night è stata vissuta da 20 milioni di persone che hanno visto i match aumentare del 26% durante l’esperienza. Del resto, l’interesse per il genere crime è ai massimi storici su Tinder. Le bio che citano il genere sono aumentate del 20% dall’inizio dell’anno e più di 30 mila persone scrivono nella propria bio di essere alla ricerca del loro partner in crime. Swipe Night: Killer Weekend inizia il 7 novembre alle ore 18.00. L’esperienza Fast Chat sarà disponibile la domenica dalle 18 a mezzanotte. I partecipanti però possono continuare a rivivere l’esperienza e fare scelte diverse per tutto il mese novembre e anche oltre. Swipe Night: Killer Weekend è diretta da Sasie Sealy e realizzata da un cast di giovani talenti della Gen Z.

Cosa è Fast Chat?

La tecnologia Fast Chat, lanciata ad ottobre (e principale meccanismo per la feature Botta&Risposta), permette ai membri di Tinder di chattare tra loro prima di fare Match, per conoscersi e scambiarsi opinioni all’interno di particolari feature. Mentre il timer segna un conto alla rovescia, i membri scelgono se vogliono procedere con il Match o lasciare che il timer scada e concludere la conversazione. Possono poi passare alla prossima Fast Chat, quando questa è attiva, per conoscere qualcuno di nuovo e decidere se fare Match (o meno).