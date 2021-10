Annalisa e Rose Villain sono ‘Eva + Eva’ nel loro nuovo singolo

‘Eva + Eva’ è il nuovo singolo di Annalisa in duetto con Rose Villain: la nuova versione del brano, dall’album ‘Nuda’, esce venerdì 8 ottobre.

Nuovo singolo per Annalisa che, a oltre un anno dall’album ‘Nuda’ seguito dalla versione ‘Nuda10’, presenta una delle tracce in una versione inedita. Da venerdì 8 ottobre è disponibile sulle piattaforme digitali il brano Eva + Eva in duetto con Rose Villain.

“Nuda è un album in cui ho cercato di raccontare e raccontarmi completamente, senza risparmiare nulla”, raccontava Annalisa in merito al progetto discografico. Forte del successo estivo con Federico Rossi sulle note di Movimento lento (Doppio Disco di Platino), la cantautrice inaugura l’autunno in compagnia della collega Rose Villain.

Artiste e autrici molto diverse fra loro e insieme simili, Scarrone e Villain portano in musica tutto il loro spirito di autonomia e indipendenza. Femminilità e forza diventano, così, le cifre dei due volti di Eva per un brano manifesto che afferma la capacità delle donne di fare “squadra”.

Annalisa: il testo di ‘Eva + Eva’

Fammi cadere

Se inciampo o dimentico un passo tu non mi tenere

Camminiamo scalzi sull’asfalto del marciapiede, eh

Ricordi sudati sotto un palco senza ringhiere

Tu dammi da bere, eh

L’aria si fa calda

Stretti come black mamba

Aspettiamo l’alba

Prendimi la mano, ci perdiamo nella calca

Ora che i miei piedi vanno a tempo con la cassa

Cuore che rimbalza in petto come le maracas

Eva più Eva, Eva più Eva

Mi puoi dare tutto ma non quello che mi manca

Stesi come panni per le strade di Caracas

Chiamami per nome, un nome solo non mi basta

Eva più Eva, Eva più Eva

Parti di lamiere

Noi con due cannucce

Sì, ma nello stesso bicchiere e

In queste sere, eh-eh

L’aria si fa calma

Stretti come black mamba

Vetri nella sabbia

Prendimi la mano, ci perdiamo nella calca

Ora che i miei piedi vanno a tempo con la cassa

Cuore che rimbalza in petto come le maracas

Eva più Eva, Eva più Eva

Mi puoi dare tutto ma non quello che mi manca

Stesi come panni per le strade di Caracas

Chiamami per nome, un nome solo non mi basta

Eva più Eva, Eva più Eva

Eva più Eva

Eva più Eva

Eva più Eva

Sono Eva più Eva

Un nome solo non mi basta

Sono Eva più Eva

Siamo Eva più Eva

Qualunque cosa succeda

Tu non ti fermare

Prendimi la mano, ci perdiamo nella calca

Ora che i miei piedi vanno a tempo con la cassa

Cuore che rimbalza in petto come le maracas

Eva più Eva, Eva più Eva

Mi puoi dare tutto ma non quello che mi manca

Stesi come panni per le strade di Caracas

Chiamami per nome, un nome solo non mi basta

Eva più Eva, Eva più Eva

Eva più Eva

Eva più Eva

Eva più Eva

Sono Eva più Eva

Eva più Eva.

