Amici 21: disponibili gli inediti di Alex, Nicol e Tommaso

Lunedì 4 ottobre sono usciti in digitale i primi inediti della nuova edizione di ‘Amici’, la scuola televisiva di Maria De Filippi: ecco quali sono.

Nuova musica dalla scuola di Amici, la cui edizione 2021 ha preso ufficialmente il via con i primi allievi della classe. E neanche il tempo di riempire i banchi del talent show di Maria De Filippi che tre giovani promesse sbarcano sulle piattaforme ufficiali. Dalla mezzanotte di lunedì 4 ottobre, infatti, sono stati resi disponibili negli store online e sui servizi di streaming tre inediti di altrettanti concorrenti.

In ordine rigorosamente alfabetico troviamo Alex che firma il singolo Sogni al cielo, prodotto da Francesco ‘Katoo’ Catitti. Passano treni qui di fronte a me / ma non solo quelli che mi portano dove sei / dove sono io / dove voglio io, è il ritornello del brano con cui il giovane Alex debutta sul mercato discografico.

Quindi, c’è la giovane Nicol con il singolo dal titolo Onde, cofirmato insieme a Mameli e prodotto da Zef. Restiamo dall’alba al tramonto / soli su un’isola deserta / dove tutto sembra più profondo / Cos’è che ci ha dato alla testa?, canta Nicol nel ritornello.

E, infine, Tommaso esordisce con Solo per paura, di cui il giovane allievo di Amici 21 firma il testo mentre la produzione è curata da Michele Canova Iorfida. Vorrei darti il mondo in mano, e poter chiedere scusa, se mando a pu**ne tutto a volte, solo per paura, è la confessione del cantante nell’inciso.

L’edizione 2021 della scuola di Maria De Filippi schiera come insegnanti di canto il trio di prof formato da Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli. E dopo una stagione che ha visto brillare tante nuove stelle musicali, chissà chi si imporrà nelle settimane a venire.

Foto da Ufficio stampa RED COMMUNICATIONS