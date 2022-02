FantaSanremo, tutti i ‘Ciao Zia Mara’ sul palco dell’Ariston

Quante volte abbiamo sentito urlare 'Ciao Zia Mara' a Sanremo 2022? Tutta colpa del FantaSanremo. Nella clip un riassunto.

È stato un Festival di Sanremo molto social, soprattutto grazie al gioco del FantaSanremo. La vincitrice del social game – che ha spiazzato anche Amadeus – alla fine è stata Emma, che ha avanzato la richiesta di far dire sul palco l’anno prossimo Emma Marrone al posto di Papalina. Ma ne è uscita vincitrice anche Mara Venier, che si è trovata suo malgrado ad essere salutata ripetutamente sul palco dell’Ariston dagli artisti.

Secondo il regolamento, infatti, sono +20 Punti se «l’artista dice o espone la scritta Un saluto a Zia Mara sul palco (al di fuori del testo della canzone)». E così – da Yuman a Dargen D’Amico, passando per Sangiovanni e Aka 7even – in molti hanno rivolto un saluto alla Venier.

Nella puntata di Domenica In del 6 febbraio, sono stati mostrati in una clip tutti i momenti in cui gli artisti hanno salutato Zia Mara sul palco. La Venier ha assistito divertita alla clip, che è stata anche funzionale a ricordare quanto il FantaSanremo abbia divertito non solo i concorrenti in gara, ma anche il pubblico a casa.

