Shazam e Sanremo, le tre canzoni più cercate del Festival

Quali sono le tre canzoni del Festival di Sanremo più cercate su Shazam? 'Brividi' - quanto pare - se la comanda anche qui.

Durante il Festival di Sanremo si ricorre (ebbene sì) anche a Shazam. Possiamo dunque annunciare quali siano stati i brani più shazammati tra quelli in gara alla 72esima edizione del Festival di Sanremo.

I brani sanremesi – trasmessi nelle radio e suonati ormai dappertutto – sono stati shazammati dai fan e queste sono, ad oggi, le tre canzoni del Festival più ricercate e in classifica nella Shazam Top 200 Italia. Brividi di Mahmood & BLANCO, seguito da Dove si balla di Dargen D’Amico e Ciao Ciao de La Rappresentante di Lista.

Per rivivere in qualsiasi momento la magia del Festival, le canzoni del Festival sono disponibili su Apple Music in Audio Spaziale con Dolby Atmos nella playlist Sanremo 2022. La playlist è inclusa tra i contenuti in primo piano della speciale sezione dedicata alla kermesse.

Non solo Shazam, Brividi da Sanremo è il singolo più ascoltato in Italia

Dopo avere esordito come canzone più ascoltata di sempre in un giorno su Spotify Italia, Brividi di Mahmood e Blanco conquista inoltre la prima posizione della classifica Fimi/GfK dei singoli più venduti in Italia. Superati oltre 10 milioni di visualizzazioni combinate, realizzate dal videoclip ufficiale e dal videoclip della performance della prima serata del Festival, rispettivamente al #1 e #2 nelle tendenze di YouTube. Brividi è inoltre al #1 su tutte le piattaforme digitali, ha debuttato al #5 e si conferma in Top10 al #7 nella global chart di Spotify, la posizione più alta di sempre per un brano in italiano.