Sanremo 2022, la scaletta ufficiale e gli ospiti della terza serata

Il pubblico ha ormai ascoltato tutte le canzoni in gara e, dopo la sala stampa, si parte con il televoto. Ecco scaletta e ospiti di giovedì 3 febbraio.

Continua l’onda del successo per il terzo festival targato Amadeus, che nella seconda serata – mercoledì 2 febbraio – incassa ancora ascolti record, con una media superiore agli 11 milioni. La prima parte, infatti, ha registrato 13 milioni 572 mila telespettatori (55,3% di share) mentre la seconda è stata seguita da 7 milioni 307 mila persone (57,4%). “Dedico queste due serate a chi ha costruito con me queste due serate”, esordisce il conduttore.

Tutto pronto, ora, per la serata numero tre che vede i venticinque artisti in gara esibirsi con il proprio brano. Co-conduttrice Drusilla Foer, che il direttore artistico definisce “speciale, intelligente e affascinante”. La terza signora di questo festival, attesissima, racconta: “Sono molto contenta di essere in questo luogo musicale che è anche un luogo di aggregazione dell’Italia che ama ascoltare musica e ama stare insieme davanti alla tv per vedere un a manifestazione colma di amore”.

E ancora: “Mi fa anche piacere che ci sia un pubblico molto giovane; questa è un cosa molto importante, sicuramente frutto di un’analisi molto attenta di Amadeus che sa guardare a cosa gira intorno nella musica oltre a coinvolgere giustamente vecchie glorie. Ho trovato le prime serate colme di affettività, mi sembra ci sia molto affetto in questa edizione e ne sono contenta perché dove c’è affetto io mi diverto e intendo divertirmi come prima cosa. E finalmente mi posso mettere otto vestiti da sera, quando mi ricapita? Ho dovuto rimetterli tutti in forma”.

“Sono contenta anche che, tutto sommato, dovevo esser la figura più scandalosa del festival ma mi sembra che non manchino… Forse sono la donnina più normale, a parte l’altezza… la musica è un veicolo importantissimo perché emotivo e quando sa veicolare certi contenuti è una cosa molto bella”.

La scaletta ufficiale della terza serata

Giusy Ferreri

Highsnob & Hu

Fabrizio Moro

Aka 7even

Massimo Ranieri

Dargen D’Amico

Irama

Ditonellapiaga e Rettore

Michele bravi

Rkomi

Mahmood & Blanco

Gianni Morandi

Tananai

Elisa

La Rappresentante di lista

Iva Zanicchi

Achille Lauro

Matteo Romano

Ana Mena

Sangiovanni

Emma

Yuman

Le Vibrazioni

Giovanni Truppi

Noemi

Per quanto riguarda, invece, gli ospiti confermati, sono attesi per la terza serata Cesare Cremonini, Roberto Saviano e Anna Valle per la nuova fiction Lea Un nuovo giorno. Dalla Costa Toscana, infine, Orietta Berti e Fabio Rovazzi introducono l’esibizione di Gaia che sostituisce i Coma Come risultati nelle ultime ore positivi ai test Covid-19

