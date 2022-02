Sanremo 2022, i vinili delle canzoni in gara

I brani in gara al Festival di Sanremo non sono solo sulle piattaforme streaming. Alcuni artisti infatti ne hanno realizzato delle versioni in vinile da collezione

Dopo la seconda serata del Festival di Sanremo il pubblico ha avuto modo di ascoltare tutte le 25 canzoni in gara. Ora la vera sfida è catturare l’attenzione del pubblico in radio, sulle piattaforme streaming e, perché no, nei negozi di dischi. Complice il mercato del vinile sempre più in crescita, a differenza di quello dei cd, alcuni artisti hanno deciso di realizzare vinili dei propri brani.



LEGGI ANCHE : >> Emma: «A Sanremo con un brano di denuncia d’amore. Con Britney omaggio il pop»

Le canzoni di Sanremo 22 diventano vinili

Se nei gloriosi anni Novanta e primi anni Duemila il pubblico si riversava in negozio per acquistare le canzoni sanremesi preferite sotto forma di cd singolo, oggi è tutto a portata di click. I collezionisti, però, non riescono a rinunciare al fascino dell’oggetto fisico. Per questo motivo l’industria discografica in occasione di Sanremo ha realizzato dei vinili imperdibili con alcuni dei brani in gara.

I 45 giri da collezione del Festival

Si parte, in rigoroso ordine alfabetico, con Ana Mena. La sua “Duecentomila ore” è disponibile sul Sony Music Shop in versione 45 giri autografato. Il lato B è una vera chicca: si tratta di “Musica Ligera”, la cover in spagnolo che Ana Mena ha fatto di “Musica leggerissima” di Colapesce e Dimartino. Preorder già attivo, spedizioni a partire dal 25 febbraio.

45 giri autografato anche per Emma. La sua “Ogni volta è così” è presente anche sul lato B nella versione strumentale.

Edizione numerata limitata per il vinile di “Apri tutte le porte” di Gianni Morandi. Il preorder è già attivo, mentre le spedizioni partiranno dal 28 febbraio. Sul lato B è presente “L’allegria”, pezzo della scorsa estate firmato, come quello sanremese, da Jovanotti.

Sebbene appartenga a una generazione che non ha minimamente vissuto il fascino del vinile, Matteo Romano pubblica il 45 giri della sua “Virale” in edizione numerata e autografata.

Il vinile – preservativo di Tananai

La rassegna dei vinili di Sanremo 2022 prosegue, con Rkomi. La sua “Insuperabile” presenta sul lato B “La coda del diavolo”, l’esplosivo duetto con Elodie.

Infine si segnala Tananai. Il brano in gara al Festival si intitola “Sesso occasionale”, e allora quale migliore packaging se non la bustina di un preservativo per la versione in vinile? Sul lato B troviamo “Comincia tu”, una veste inedita della celebre hit di Raffaella Carrà “A far l’amore comincia tu”.

Foto: Kikapress