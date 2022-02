Sanremo 2022, i protagonisti sul green carpet: ecco  i look che hanno sfoggiato

Il green carpet è il primo appuntamento ufficiale che avvicina gli artisti al Teatro Ariston: ecco le immagini e i look.

È un lungo tappeto verde quello che, in questo 2022, accoglie i protagonisti del Festival di Sanremo alle porte dell’Ariston. Una curatissima distesa verdeggiante si snoda, infatti, lungo il tracciato che per tradizione è stato occupato dal red carpet. Così, la cerimonia di ingresso dei Campioni diventa l’occasione di una svolta ecologica oltre che di un rinnovato focus sui fiori.

Boccioli di ogni colore, infatti, coronano il green carpet nei metri antistanti il teatro sanremese percorso dagli artisti sotto i flash. La sfilata è quella delle grandi occasioni, visto anche il ritorno del pubblico fuori e dentro l’Ariston ad applaudire i nomi più attesi di Sanremo 2022.

Con i loro bouquet floreali, il cast del festival numero tre di Amadeus ha dato anche qualche assaggio del loro gusto in termini di look. Spicca la scelta del bianco, per il quale hanno optato sia Emma sia Elisa ma anche La Rappresentante di Lista e Giusy Ferreri. Ma ecco nella nostra gallery fotografica tutti i protagonisti di questo Sanremo direttamente dal green carpet 2022. Grande assente all’appuntamento di lunedì 30 gennaio Massimo Ranieri.

Eccoci, infine, a ricordare la suddivisione degli artisti nelle prime due serate di martedì 1 e mercoledì 2 febbraio (ordine di annuncio):

Gianni Morandi

Noemi

La Rappresentante Di Lista

Yuman

Giusy Ferreri

Dargen D’Amico

Achille Lauro feat. Harlem Gospel Choir

Rkomi

Mahmood e Blanco

Michele Bravi

Ana Mena

Massimo Ranieri

Mercoledì 2 febbraio

Irama

Aka7even

Emma

Highsnob e Hu

Iva Zanicchi

Sangiovanni

Matteo Romano

Le Vibrazioni

Fabrizio Moro

Elisa

Ditonellapiaga e Donatella Rettore

Giovanni Truppi

Tananai

