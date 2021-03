‘Dieci’ anni di Annalisa: «La musica per me è innamoramento»

'Dieci' è il titolo del brano di Annalisa a Sanremo 2021, ma sono anche gli anni di carriera dell'artista. Ecco cosa ci ha raccontato.

Si intitola Dieci il brano con cui Annalisa è in gara al 71° Festival di Sanremo. Non solo al momento il brano è ai vertici della classifica provvisoria resa nota ieri sera, ma è anche premiato dal pubblico. Dieci, infatti, conquista in pochi giorni i vertici delle classifiche digitali. Debutto in Top5 di Spotify e Apple Music, in Top 10 su iTunes e al n.3 di Amazon Music, oltre ad essere tra i brani di Sanremo più usati su TikTok e tra quelli di suonati dalle radio italiane.

«Dieci anni fa non mi sarei immaginata di essere qui. – ci racconta Annalisa – Ho cercato di trovare un mio linguaggio e sono felice di riuscire sempre più a trovare il mio marchio. È un viaggio che continua e spero di andare avanti così».

Dieci sono – di fatto – anche gli anni di carriera di Nali. E non è un caso che il brano di Sanremo sia, prima di ogni altra cosa, una dichiarazione d’amore nei confronti della musica.

«La musica è sempre stata per me un modo di semplificarmi. – ci spiega Annalisa – Ho una testa che non si ferma mai. Con la musica semplifico i miei pensieri. Mi sento fortunata di far parte di questo festival e che un tentativo di comunicare me stessa in questo modo arrivi alle persone. Me la voglio godere. Mi godo questa settimana e queste buone votazioni. È tutto da vedere, cercherò di fare del mio meglio».

Questo Sanremo 2021, per Annalisa, è soprattutto questo. Una celebrazione della musica.

«Cantare una canzone che è una dichiarazione d’amore per la musica è importante e ora lo è tantissimo, per mille motivi. – ci spiega Nali – Ho anche la fortuna di poter festeggiare i miei dieci anni di carriera con Dieci, che è nata un anno fa. Era legata a questo concetto delle dieci ultime volte e al fatto che non si smette mai di inseguire quella scintilla. Sono poi molto legata al concetto del Festival. Non ti nascondo che i ricordi che ho di bambina sono proprio lì. Con Sanremo ho trovato la mia scintilla e la voglia di scrivere le canzoni. E, come dicevo, la voglia di semplificarmi attraverso la musica».

«Mi sento fortunata a far parte di questo Festival, è un progetto importante. Voglio continuare a fare del mio meglio, so che siamo in tanti ed è fondamentale esserci e comunicare il proprio messaggio e il proprio progetto» conclude Annalisa.

Dieci sarà contenuto nella nuova edizione dell’album Nuda, pubblicato a settembre e arricchito da molte altre sorprese. Nuda10, questo è il titolo del nuovo lavoro, in uscita il 12 marzo.