Wrongonyou: «La sincerità ripaga sempre»

Si intitola Lezioni di Volo il brano che Wrongonyou porterà sul palco del 71° Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte. Scritta e prodotta insieme ad Adel Al Kassem e Riccardo Scirè, Lezioni di Volo sarà contenuta nell’album Sono Io, in uscita per Carosello Records il 12 marzo.

«C’è un sacco da fare e sono molto contento perché essere impegnati in questo periodo aiuta. – ci dice subito il cantautore – Nello stesso tempo sono molto emozionato. Ho fatto la prima prova con l’orchestra e le sensazioni sono buone. Ho voglia di stare sul palco, in questo periodo è un lusso».

L’esperienza di AmaSanremo è stata sicuramente un buon allenamento, ma il palco dell’Ariston è comunque un’altra storia.

«Ci sono quaranta elementi in più nell’orchestra, però i violinisti e i fiati sono felici quando mi ascoltano. – ci dice Wrongonyou – Ho deciso di cantare con una cuffia sola, perché avrò vicino a me la sezione dei fiati e degli archi e mi arriva una botta di suono pazzesca. Mi aiuta a gasarmi».

Del resto, stare sul palco per il cantautore è «una grande fortuna».

«È un’altra bandierina per me, non è un punto di arrivo né di partenza. È un passaggio importante per la mia carriera. Sanremo Giovani lo fai una volta sola e mi impegnerò tantissimo. È un passaggio, forse un nuovo inizio. Il palco mi è mancato tantissimo».