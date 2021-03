Sanremo 2021, la Banda Musicale della Polizia di Stato per la prima volta all’Ariston

La Banda Musicale della Polizia di Stato sarà all'Ariston per la prima volta. Ecco cosa ascolteremo dall'ensemble.

Per la prima volta la Banda musicale della Polizia di Stato si esibirà questa sera alla giornata inaugurale del 71° Festival di Sanremo. L’esibizione degli orchestrali della Polizia di Stato si inserisce nel quadro delle iniziative che celebreranno il 40esimo anniversario della legge di Riforma dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza. La legge ha rifondato la Polizia di Stato e l’ha resa più moderna, efficiente e vicina al cittadino ed ai suoi bisogni.

Da oltre 90 anni la Banda musicale della Polizia di Stato consegue straordinari successi in Italia e all’estero. Non solo per l’indiscusso valore artistico, ma anche per la capacità di rendere la musica elemento di comunicazione istituzionale e sociale.

Nel 2015 il compianto Maestro Ennio Morricone premio oscar e insuperabile compositore cinematografico, definì il complesso musicale «una vera e propria orchestra di fiati».

Questa sera sul palco di Sanremo il maestro Maurizio Billi dirigerà i musicisti della Polizia di Stato che eseguiranno un medley costruito sulle melodie dei brani Oblivion, Tango por una Cabeza e Libertango di Carlos Gardel e Astor Piazzolla.

La performance musicale vuole essere un omaggio ai due compositori ed in particolare ad Astor Piazzolla nel centenario della sua nascita. Stefano Di Battista al sax e Olga Zakharova al violino si inseriranno perfettamente negli incastri ritmici e armonici dell’orchestra.