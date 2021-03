Sanremo 2021, Campioni e Nuove Proposte: la scaletta della prima serata

È tutto pronto per l’edizione 70 + 1 del Festival di Sanremo, al via martedì 2 marzo con la prima serata. La scaletta degli artisti in ordine di esibizione.

“Finalmente è arrivato il 2 marzo”, così esordisce il direttore artistico e conduttore Amadeus nella consueta conferenza stampa a poche ore dalla prima serata di Sanremo 2021. “È un giorno che aspettavamo da tempo. Sarà una serata particolare perché quello che ci sarà stasera incuriosisce me per primo a partire da quello che farà Rosaio Fiorello. Sono felice anche di avere Achille Lauro con il primo dei suoi cinque quadri.”

Madrina del primo appuntamento con Sanremo 2021 è Matilda De Angelis, “giovane attrice bravissima, già apprezzata anche all’estero e richiestissima dal cinema americano”, spiega Ama che con orgoglio introduce anche l’ospite fisso dell’edizione. “Sono onorato della presenza di Zlatan Ibrahimović. Sapete de mio amore per il calcio e sono affascinato dai grandi campioni perché credo che, al di la della maglia, appartengano a tutti noi.”

“Ringrazio Amadeus per avermi coinvolto. – dichiara il campione rossonero – Quando mi ha chiamato ho detto subito di sì, adesso siamo nella stessa squadra. Non so cosa mia aspetta, lui mi tranquillizza e ha consigliato solo di essere me steso. Non so nient’altro ma sono presente: se sbaglio nessuno mi può giudicare perché questo non è il mio mondo e se, invece, faccio bene ancora meglio perché avrò una altro lavoro quando smetterò con il calcio. Sono carico e sono in buone mani: ci divertiremo”

Essere al Festival è un’opportunità per restituire all’Italia quello che mi ha regalato – dichiara Zlatan Ibrahimović – nel calcio non so se posso farlo, allora cerco di farlo con Sanremo. Perché Amadeus ha chiamato me? Perché vuole superare ogni record!

“Amadeus e Fiorello mi ripetono che sono interisti e che ogni cinque minuti che sono primi in classifica… ma senza di me e il Milan non c’è derby. – continua il fuoriclasse – Giovedì sera canterò Io vagabondo con Sinisa Mihalović: non so come andrà, spero che neanche lui sappia cantare cosi saremo allo stesso livello. Per fortuna ci sono Ama e Fiore che faranno da piloti, noi li seguiremo.”

"Amadeus mi ha chiesto semplicemente di essere me stesso, ed è questo che porterò stasera a @SanremoRai. Sono molto onorato, vorrei restituire all'Italia il più possibile per tutto quello che mi ha dato".@Ibra_official

Sanremo 2021: la scaletta con l’ordine di esibizione della prima serata

Nella prima parte della serata si esibiscono i giovani, la cui gara viene regolata dal voto delle tre giurie (Demoscopica al 33% Sala Stampa 33% e Televoto 34%) da cui usciranno i primi due finalisti. Di seguito l’ordine di esibizione delle Nuove Proposte:

Gaudiano

Elena

Avincola

Folcast

La gara entra, quindi, nel vivo coi big che calcano il palco del teatro Ariston nella prima serata valutati solo dalla Giuria Demoscopica che stabilirà la prima classifica parziale. Ecco la scaletta con l’ordine di esibizione dei Campioni:

Arisa

Colapesce Dimartino

Aiello

Francesca Michielin & Fedez

Max Gazzè

Irama

Madame

Mäneskin

Ghemon

Coma_Cose

Annalisa

Francesco Renga

Fasma

“È un giorno che aspettavamo da tempo, finalmente è arrivato il #2marzo. Stasera sono felice di essere con @AchilleIDOL, Matilda De Angelis e il grande campione @Ibra_official”.

Amadeus@SanremoRai

