Kim Kardashian su Spotify con il podcast originale ‘The System’

È disponibile sulla piattaforma streaming il nuovo podcast originale ‘Kim Kardashian’s The System: The Case of Kevin Keith’.

L’abbiamo vista sul red carpet di Dolce & Gabbana durante la Milano Fashion Week, ora l’ascoltiamo su Spotify. Parliamo di Kim Kardashian che porta sulla piattaforma streaming il nuovo podcast originale dal titolo Kim Kardashian’s The System: The Case of Kevin Keith. Al centro, il racconto di una storia sconcertante, quella di un ragazzo che è stato condannato alla pena di morte in Ohio.

Ad affiancare Kardashian in questo progetto, troviamo la veterana produttrice di podcast del genere true crime Lori Rothschild Ansaldi. Insieme, entrano nei dettagli di un caso che è stato al centro delle cronache d’oltreoceano e che ha diviso l’opinione pubblica. Kevin Keith, condannato per triplice omicidio, per quasi tre decenni ha cercato di dimostrare la sua innocenza sostenuto dalla famiglia.

Negli otto episodi del podcast, Kim Kardashian e Ansaldi ricostruiscono la vicenda con il contributo di svariati professionisti. Investigatori ed esperti, infatti, analizzano la complessità del caso, per portare l’ascoltatore a una riflessione più ampia. E l’obiettivo è quello di mettere in luce tutte le crepe che fanno scricchiolare la storia di Ketih, evidenziando le complessità del sistema legale americano..

Dal 3 ottobre, su Spotify, sono disponibili i primi due episodi ‘Life & Death’e ‘The Night Of’, eccoli di seguito.

Foto da Ufficio Stampa Spotify