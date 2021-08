IMAGinACTION: a Shade il Premio Miglior Videoclip Italiano, il programma completo

Prende il via il 27 agosto il Festival Internazionale del videoclip che in questa edizione premia Shade: ecco tutti gli ospiti.

È Shade il vincitore del Premio Miglior Videoclip Italiano al Festival IMAGinACTION per il brano In un’ora. Assegnato dalla Academy del Festival con FIMI, AFI e PMI, il riconoscimento verrà consegnato all’artista sabato 28 agosto sul palco di Piazza Saffi a Forlì. Il video è uscito a giugno 2021, nato da un’idea dello stesso Shade con Cristofer Stuppiello e Matteo Grandi, per la regia di Federico Santaiti.

L’immaginario cinematografico di riferimento è la sitcom anni ‘50 che incontra colori e atmosfere avventurose da saga piratesca. Su Youtube, la clip ha superato i 4 milioni e mezzo di visualizzazioni, mentre il singolo è già certificato Disco di Platino FIMI, confermando così Shade come tra gli hit maker di maggiore successo. Non solo: In un’ora ha fatto anche da colonna sonora del dating ‘Love Island Italia’ condotto da Giulia De Lellis su Discovery+.

E Shade sarà in buona compagnia a IMAGinACTION, la cui quinta edizione è in scena da venerdì 27 a domenica 29 agosto con un programma fitto di ospiti ed eventi. Nella prima serata, Riccardo Cocciante riceverà il Premio Arte e Cultura mentre Fabrizio Moro presenterà il videoclip ufficiale di Sogni di rock and roll di Ligabue. Sempre il 27 agosto verrà consegnato il premio al vincitore del contest Young IMAGinACTION Award, realizzato in collaborazione con BPER Banca, dedicato ai registi emergenti e ai giovani artisti.

Foto di Luigi Orru da Ufficio Stampa D. Turchetti

LEGGI ANCHE: BLANCO, il primo album è ‘Blu celeste’: «Ne sento il bisogno»

La serata del 28 agosto, oltre alla premiazione di Shade, vedrà on stage anche Diodato e Irene Grandi; quest’ultima ritirerà il Premio Speciale per aver creato con le sue canzoni delle immagini da sogno. A Mahmood, quindi, il Premio Speciale per la dimensione artistica dei suoi videoclip. La kermesse 2020/2021 si concluderà domenica 29 agosto con Samuele Bersani, Enula e l’anteprima assoluta videoclip ufficiale di Sapore di sale di Gino Paoli. Infine, Ron riceverà lo Special Award alla Carriera.

I biglietti per IMAGinACTION sono disponibili sulle piattaforme Ticketone per la serata del 27 e Ticketmaster per le serate del 28 e 29 agosto. Parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza ad Emergency. L’evento si svolgerà in Piazza Saffi anche in caso di maltempo.

Foto di Mark Tampone da Ufficio Stampa