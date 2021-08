IMAGinACTION 2021, tra i primi ospiti Diodato, Mahmood e Fabrizio Moro

Prende forma il parterre di ospiti sul palco del Festival Internazionale del Videoclip: dopo Moro, Ron e Bersani, annunciati anche Diodato e Mahmood.

In calendario dal 27 al 29 agosto prossimi in Piazza Saffi a Forlì, prende forma la lineup del Festival Internazionale del Videoclip IMAGinACTION. Giunta alla sua quinta edizione, la rassegna organizzata da Raffaella Tommasi per Daimon Film con direttore artistico Stefano Salvati, si arricchisce di grandi artisti. Ai già confermati Fabrizio Moro, Ron, Gino Paoli e Samuele Bersani, si aggiungono anche Diodato e Mahmood nella serata del 28 agosto ed Enula nella serata successiva.

IMAGinACTION 2021 sarà l’occasione di ascoltare ma anche di vedere le opere della musica italiana grazie alla rassegna “I Capolavori Immaginati” che premierà i migliori videoclip. Questa volta il riconoscimento andrà a Sogni di rock and roll di Ligabue per la regia di Fabrizio Moro e Sapore di sale di Gino Paoli. Inoltre, la manifestazione riserva ampio spazio alle giovani promesse grazie al contest loro dedicato.

È, infatti, aperto fino al 20 agosto il bando Young IMAGinACTION Award, con BPER Banca, dedicato ai registi emergenti e ai giovani artisti che possono candidare il videoclip di un loro brano. I finalisti si esibiranno sul palco durante le tre serate. I biglietti sono già in vendita: su Ticketone per la serata del 27 agosto e su Ticketmaster per le serate del 28 e 29 agosto. Parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza.

Foto di Simona Mazza da Ufficio Stampa D. Mignardi