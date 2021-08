Mabel, la cover di Justin Bieber e ‘Let Them Know’ in esclusiva per Apple Music’s Home Sessions

Una versione intima di 'Let Them Know' e la cover di 'Anyone' di Justin Bieber: ecco la Apple Music's Home Session di Mabel.

In esclusiva per Apple Music’s Home Sessions, Mabel ha registrato due brani – che troverete ovviamente solo su Apple Music – in attesa del suo secondo album. Due tracce – la cover di Anyone di Justin Bieber e il suo recente singolo Let Them Know – pubblicate in nome di una ritrovata confidenza e consapevolezza.

«Sono più sicura che mai – dice infatti Mabel – perché ho trascorso molto tempo lo scorso anno lavorando per conoscermi bene. Ho capito i passi da percorrere per la mia carriera. La mia ambizione ora è a un nuovo livello».

A proposito del periodo della pandemia, Mabel rivela poi ad Apple Music di aver imparato il valore dell’apprezzamento. «La pandemia mi ha insegnato ad essere grata per le piccole cose. – dice – E mi ha insegnato anche molto sulla mia creatività e sulla mia immaginazione. Ora sono più sintonizzata su me stessa e questo mi rende un’artista e una cantautrice più forte. Perché ho passato tanto tempo a scrivere e a lavorare da sola o in video call. E non è stato facile».

Let Them Know è proprio frutto del lockdown. E su Apple Music appare in un’inedita versione intima. «Mi è piaciuto spogliare questa canzone e concentrarmi sulla voce e sul testo», ha commentato Mabel. Sulla cover di Justin Bieber, invece precisa: «Amo le ballad e credo che questo brano sia perfetto. Amo l’onestà e l’apertura del testo».

Tracklist:

1. Let Them Know

2. Anyone