BLANCO, il primo album è ‘Blu celeste’: «Ne sento il bisogno»

Dopo aver messo a segno una serie di singoli di successo, BLANCO annuncia il suo album d’esordio: ‘Blu celeste’ esce il 10 settembre.

Rivelazione musicale degli ultimi mesi, BLANCO ha annunciato la pubblicazione del suo primo album. Esce, infatti, il 10 settembre per Island Records/Universal Music Italia ‘Blu celeste’, già disponibile in pre-order nelle versioni digitale, CD e Vinile. Dal singolo di debutto Belladonna (adieu) a giugno 2020, la strada macinata dal giovane talento è stata tanta e piena di successi. E non a caso il suo nome compare nella classifica dei brani più ascoltati dell’estate 2021 con ben due tracce.

“Ne sento il bisogno. È ora”, queste le parole postate su Instagram da BLANCO solo qualche giorno prima dell’ufficializzazione della release. L’album, ovviamente, è volato subito tra i più attesi della stagione e la curiosità riguarda anche le possibili collaborazioni. Riccardo – vero nome del giovane talento – ha già dato prova di uno stile difficilmente definibile o inquadrabile in un’etichetta univoca.

Avvicinatosi alla musica per amore di una ragazza, BLANCO scopre presto un’attitudine innata alla scrittura. Con Notti in bianco raggiunge il Doppio Disco di Platino superando 47 milioni di ascolti in streaming seguito dal brano Ladro di fiori. La scalata continua con le hit LA CANZONE NOSTRA insieme a MACE e Salmo (4 Dischi di Platino, 60 milioni di ascolti) e MI FAI IMPAZZIRE con Sfera Ebbasta, tra i singoli più popolari su Spotify.

Foto da Ufficio Stampa OUT LOUD PR