Sabina Music Summer dal 28 Agosto al 13 settembre

Il meglio del jazz nazionale nei suggestivi scenari dell’Abbazia di Farfa e del Palazzo Forani di Casperia. Un percorso musicale fa meraviglie storiche, architettoniche, naturali e culinarie.

Sonorità consolidate ed attuali si alleano artisticamente creando un percorso musicale lungo i sentieri di una terra ricca di meraviglie storiche, architettoniche, naturali e culinarie: la Sabina. L’antico e incantato cortile dell’Abbazia di Farfa, e il Palazzo Forani di Casperia saranno lo scenario mozzafiato che ospiterà Sabina Music Summer, rassegna del miglior Jazz nazionale con ospiti, tra gli altri, Francesco Cafiso Trio, Salvatore Russo Gypsy Jazz Trio, Zeppetella/Deidda/Mirabassi Trio, Palombo/Bisogno/Laino, Zifarelli/Rosciglione Project.

Spazio anche per progetti discografici nati negli ultimi mesi come quelli dei Karabà Trio, mOs Trio, Colombatti/Cistola/Infusino Special Project, Emmanuel Losio/Davide Palma e Oddithrees. La Rassegna si terrà dal 28 Agosto al 6 Settembre presso il Chiostro dell’Abbazia di Farfa e il 12 e il 13 Settembre presso lo splendido Palazzo Forani di Casperia. Il Programma è realizzato con il contributo della Regione Lazio, tramite un progetto della Provincia di Rieti, fortemente voluto dal Presidente Mariano Calisse: «Durante i mesi di lockdown, tra le tante difficoltà vi è stata quella di riprogrammare nell’incertezza i progetti in corsa. La Provincia di Rieti, nonostante non abbia tra le sue competenze la cultura, ha presentato nel 2019 un progetto di valorizzazione attraverso lo spettacolo delle Dimore Storiche accreditate della Regione Lazio e durante la fase emergenziale abbiamo temuto di non poterlo realizzare, ma come sempre non ci siamo dati per vinti e siamo riusciti a formulare un programma di levatura nazionale in due dimore storiche che potessero ospitare eventi nel rispetto della nuova normativa. Il mondo dello spettacolo dal vivo è stato duramente colpito in questi mesi e l’impegno profuso per realizzare questa iniziativa è il sostegno che come Presidente voglio dare al settore dell’industria culturale e uno dei tanti modi per offrire opportunità di socialità e valorizzare i luoghi della nostra Provincia».

Il Sabina Music Summer, è ideato e prodotto dall’Associazione Fara Music, con la direzione artistica di Enrico Moccia: «Un programma che descrive nel miglior modo la vivacità del Jazz italiano. Da una parte degli artisti che ci rappresentano nel Mondo, presenti nei più importanti Festival della scena internazionale, dall’altra la nuova generazione del Jazz italiano, con progetti inediti e innovativi. Felice di aver ottenuto la disponibilità da parte di tutti questi musicisti che ringrazio anticipatamente. I concerti, rispettando la normativa anti covid, saranno a numero chiuso, e li definirei un’opportunità unica per chi avrà la fortuna di poter partecipare». Il Sabina Music Summer realizzato in collaborazione con Regione Lazio e Provincia di Rieti, e con il sostegno di Puglia Sounds, del Comune di Casperia e dell’Abbazia di Farfa, è stato interamente progettato per essere sostenibile in questa inedita fase dello spettacolo dal vivo. Seguendo le normative vigenti sarà possibile infatti fruire dei 10 concerti in programmazione nelle 6 serate. I concerti che si susseguiranno saranno di facile accesso e daranno a chi si prenoterà anticipatamente la possibilità di entrare per un costo minimo, per godere insieme di questa occasione unica. Dunque, è proprio il caso di dirlo, la Sabina continua a tingersi sempre più di Jazz…

I CONCERTI PRESSO L’ABBAZIA DI FARFA

VENERDI 28 AGOSTO

Ore 21.30: MOS TRIO

Ore 22.15: FRANCESCO CAFISO TRIO

SABATO 29 AGOSTO

Ore 21.30: ODDITHREES

Ore 22.15: SALVATORE RUSSO GYPSY JAZZ TRIO

SABATO 5 SETTEMBRE

Ore 21.30:KARABA’ TRIO

Ore 22.15: ZEPPETELLA/DEIDDA/MIRABASSI TRIO

DOMENICA 6 SETTEMBRE

Ore 21.30: EMMANUEL LOSIO-DAVIDE PALMA PROJECT

I CONCERTI PRESSO PALAZZO FORANI, CASPERIA

SABATO 12 SETTEMBRE:

Ore 21.30: PALOMBO/BISOGNO/LAINO TRIO

DOMENICA 13 SETTEMBRE: