Un viaggio che unisce storia, emozioni e innovazione per celebrare i 60 anni di una golosità amata da tutti: la Nutella.

A tutti i Nutella lovers al MAXXI c’è una mostra che non potete perdere. Dal 20 dicembre 2024 sarà visitabile joyn! Un viaggio nel mondo Nutella® per i suoi 60 anni, una mostra interattiva e immersiva che celebra l’iconica crema spalmabile. Curata da Chiara Bertini in collaborazione con Ferrero, l’esposizione unisce gioco e approfondimento culturale regalando un dolce viaggio a grandi e piccoli.

Un viaggio tra storia e innovazione

La storia della celebra crema al cioccolato inizia nel 1923 quando Pietro Ferrero avvia la sua attività. Ed è proprio dalla rappresentazione grafica della pasticceria di Dogliani che la mostra accoglie i suoi visitatori: attraverso una timeline vengo poi ripercorsi i momenti salienti della storia di Nutella®. Un viaggio/mostra che porta il visitatore ad esplorare le edizioni più celebri dei vasetti (alzi la mano chi non ne ha mai collezionati!), le curiosità tratte dal cinema, teatro e design, fino alle innovative campagne pubblicitarie sui social media.

Ufficio stampa MAXXI

Nutella: un’icona culturale globale

Una esposizione che non celebra solo un prodotto dolciario iconico della produzione italiana ma racconta l’impatto sociale e culturale di Nutella®, capace di attraversare generazioni e confini. «Celebrare Nutella® significa rendere omaggio a una storia di ingegno, innovazione e attenzione alle comunità» ha dichiarato Fabrizio Gavelli, Amministratore Delegato di Ferrero Commerciale Italia.

Ufficio stampa MAXXI

Non mancano installazioni sorprendenti come la Machine à tartiner, una scultura che celebra l’arte della preparazione della tartina perfetta. I visitatori potranno anche lasciare il proprio segno creativo grazie alla parete interattiva N-U-TELL-A STORY. joyn! non è solo una celebrazione della celebra crema spalmabile, ma un viaggio che unisce storia, emozioni e innovazione, invitando il pubblico a condividere e rivivere i propri ricordi legati a un’icona intramontabile.

La mostra sarà visitabile al MAXXI fino a primavera 2025. Per ulteriori dettagli su orari e biglietti, visita il sito ufficiale del MAXXI.

Foto: Ufficio stampa MAXXI