In Via Margutta, il Maison Roma Piazza di Spagna | UNA Esperienze di UNA Italian Hospitality offre esperienze e cultura.

Nel cuore di Roma – affacciato sulla storica e artistica Via Margutta, sede di botteghe e gallerie – sorge un hotel unico nel suo genere: il Maison Roma Piazza di Spagna | UNA Esperienze di UNA Italian Hospitality.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Per comprendere il valore artistico dell’hotel bisogna narrarne la storia. Come ci racconta la Direttrice Francesca Fiumanò, l’edificio risale infatti all’‘800. «All’inizio era parte di un collegio religioso. – ci rivela – Una scuola religiosa in cui vivevano gli studenti che infatti dormivano in quelle che ora sono le camere dell’hotel. Mi piace sempre raccontare un aneddoto: se parliamo di mura, l’hotel fa parte dell’Istituto De Merode. Il responsabile della scuola mi dice sempre, quando viene, che nella hall seguiva la Messa».

La hall del Maison Roma Piazza di Spagna: la colazione in un’antica Cappella

La hall del Maison Roma Piazza di Spagna – dove gli ospiti si godono la colazione e dove vengono accolti al loro arrivo – è di fatto un capolavoro di arte e architettura. Salvaguardato dalla Sovrintendenza ai Beni Culturali, questo spazio è rimasto per lo più immutato da secoli se non per piccoli e necessari adeguamenti. La hall – che era proprio la cappella interna del Collegio «mantiene gli elementi originali – ci racconta Francesca Fiumanò – perché la ricchezza di questo luogo è proprio la sua immodificabilità. Il buffet della colazione viene esposto sull’altare e, alle sue spalle, c’è il tabernacolo ora coperto. Il pavimento è quello originale, così come il soffitto a volte. È un ambiente che richiama la storia».

È bene sottolineare che UNA Italian Hospitality ha vinto il premio Migliore colazione nelle catene alberghiere italiane 2024 da TrustYou, sulla base di 440.000 recensioni analizzate nel segmento Upper-Upscale. Gli ospiti della struttura, in questa sala storica, riescono dunque a coniugare bellezza, arte e storia. Ancor di più se si pensa che la hall è arricchita dai dipinti – contemporanei – di Paolo Giorgi che ha immortalato per l’hotel le Piazze di Roma.

La storia dell’hotel

Quando, tuttavia, il collegio storico è diventato un hotel? Nel 2001 il collegio è stato dismesso ed è nato l’Hotel Art by the Spanish Steps. «Il nome richiamava lo stile eccentrico e all’avanguardia, oltre all’importanza artistica di Via Margutta. – ci spiega Francesca – Nel 2023 l’ha poi acquisito il gruppo UNA Italian Hospitality, che ha ufficialmente aperto i battenti a marzo del 2024 con uno stile completamente nuovo, pur mantenendo gli elementi originali».

Nell’hotel ci sono 46 camere – si tratta dunque di un boutique hotel a 4* stelle – che vanno dalle stanze singole a due suite. Oltre alla hall, a disposizione degli ospiti ci sono una sala relax e un giardino segreto, circondato dalle mure storiche di questa zona.

LEGGI ANCHE: TVboy, nel nuovo murale il rapper Salmo diventa Papa in versione street artist

E il richiamo all’arte lo ritroviamo anche nelle intenzioni dell’hotel. «Vogliamo ospitare mostre – ci dice la Direttrice – ma anche esposizioni di prodotti home made, artigianato di qualità riprendendo i brand di Via Margutta. A breve rifaremo i corridoi con un richiamo all’arte: in ogni piano metteremo fotografie che mostrano aspetti storici di Roma».