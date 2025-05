Talk: Atelier dell’Errore, una storia d’arte. Incontro con il collettivo di artisti neurodivergenti, tra arte e accessibilità.

Venerdì 23 maggio alle ore 18:00, un nuovo appuntamento con Today At Apple coinvolge lo store di Via del Corso a Roma: l’incontro in programma è un talk con Atelier dell’Errore, collettivo artistico fondato nel 2002. Un’occasione per presentare il loro progetto ventennale che ha attirato attenzioni nazionali e internazionali su arte, performance e accessibilità.

Nel corso dell’incontro, Luca Santiago Mora (fondatore di Atelier dell’Errore) dialogherà con la giornalista e conduttrice radiofonica Gabriella Caramore, per raccontare l’evoluzione del progetto, le sue pratiche artistiche e l’impianto etico che ne sostiene la visione. Sarà inoltre possibile immergersi in una selezione di opere del collettivo, proiettate sul videowall dello store, offrendo al pubblico uno sguardo nel loro universo artistico.

Nato come laboratorio sperimentale a Reggio Emilia, Atelier dell’Errore è oggi formato da undici giovani artisti neurodivergenti. Il loro lavoro si fonda su due regole imprescindibili: raffigurare esclusivamente animali e non cancellare mai nulla durante il processo creativo. In oltre vent’anni di attività, questa impostazione ha dato vita a un linguaggio visivo unico e radicale, che si esprime attraverso disegno, pittura, scultura, fotografia e performance, trasformando ogni apparente errore in un’occasione di scoperta e forza generativa.

Per non perdere questo appuntamento speciale, partecipa all’evento Today at Apple venerdì 23 maggio alle 18:00 presso l’Apple Store di Via del Corso (181-188) a Roma. Prenota il tuo posto registrandoti sul sito: https://apple.co/atelier-errore-vdc

Atelier dell’Errore sarà protagonista anche di un Talk nel palinsesto di Today At Apple presso lo store Apple Piazza Liberty a Milano, lunedì 19 maggio alle 18.30. Prenota il tuo posto registrandoti sul sito: https://apple.co/atelier-errore-pl