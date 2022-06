Sfera Ebbasta scalda il pubblico d’America con l’EP ‘Italiano’

Successo oltreoceano per Sfera Ebbasta che ha fatto tappa a New York e Miami: ecco le immagini della trasferta americana.

Successo per gli appuntamenti d’oltreoceano del trapper Sfera Ebbasta, che sta raccogliendo grandi numeri anche con l’ultima fatica discografica. E proprio la pubblicazione dell’EP ‘Italiano’ con Rvssian ha portato l’artista a esibirsi negli USA conquistando il popolo a stelle e strisce. Sfera, infatti, è stato protagonista del release party del progetto a New York per poi volare a Miami.

Qui, ha scaldato la platea del LIV Nightclub, locale noto per ospitare alcune delle maggiori star internazionali della scena urban e latin. Ma quelle al di là dell’Atlantico sono solo le ultime tappe, in ordine di tempo, del tour con cui Sfera Ebbasta ha scaldato le venue di tutta Europa. Parigi, Lussemburgo, Bruxelles, Barcellona, Londra, Madrid, Zurigo e Stoccarda hanno già applaudito il trapper.

Sfera concluderà il suo tour mondiale con la tappa di Francoforte, in programma il prossimo 11 giugno, per poi rientrare nel Belpaese. Il ‘Famoso Tour’ (Trident Music in collaborazione con Thaurus) ripartirà, infatti, a settembre. Ecco le date:

23 settembre 2022 Rimini Rds Stadium

Rds Stadium 25 e 26 settembre 2022 Milano Mediolanum Forum SOLD OUT

Mediolanum Forum SOLD OUT 29 settembre 2022 Roma Palazzo Dello Sport SOLD OUT

Palazzo Dello Sport SOLD OUT 01 ottobre 2022 Eboli Palasele

Palasele 04 ottobre 2022 Bologna Unipol Arena

Unipol Arena 06 ottobre 2022 Firenze Mandela Forum

Mandela Forum 09 ottobre 2022 Torino Pala Alpitour

Pala Alpitour 11 ottobre 2022 Milano Mediolanum Forum

Foto da Ufficio Stampa GOIGEST